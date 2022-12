Insólito: se perdieron la final del Mundial porque pensaban que era a las 16

La final de Qatar 2022 fue uno de los eventos más visualizados en todo el mundo. Con La Scaloneta ante la posibilidad de ganar su tercera Copa del Mundo, millones de argentinos no se perdieron este partido histórico. Pero no fue el caso de una pareja, que se confundieron de horario y se perdieron la consagración de Argentina en el Mundial.

En las últimas horas un usuario viralizó la conversación que tuvo con sus padres en el que festejaban la obtención de la copa, pero lo que no se esperaba era la insólita respuesta que le dieron sus papás. "Vamos Argentina somos campeones, vamos carajo", se escucha en el audio viralizado por @eugeroll en TikTok. "Bueno me alegro por todos, por nosotros. Gracias por decirme que fuimos campeones, no vimos el partido, no sabíamos que jugaba, vimos una película con tu mamá", respondió su padre.

En una segunda parte del video, el señor explicó que se habían confundido de horario, pensando que se jugaba a las 16 horas, ya que en cinco de los siete partidos que disputó la selección se jugaron en dicho horario. "No lo vimos con tu mamá. Vimos una película de navidad", agregó el señor.

A pesar de haberse perdido la mejor final de la historia, la pareja se lo tomó con mucho humor y mucho alivio: "Como empezaron a gritar en la calle, yo pensé que era algo del club Always Ready que había salido campeón. Pero no, Argentina había salido campeón. Pero mejor, no sufrí nada. Estoy contento".