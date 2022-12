Petroleras: la Justicia Federal rechazó la recusación presentada por ambientalistas contra los camaristas

La Cámara Federal de Mar del Plata, integrada por dos conjueces sorteados, rechazó la recusación presentada por organizaciones ambientalistas contra los titulares de dicho juzgado, los magistrados Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, al considerar que no hubo “prejuzgamiento” ni “parcialidad” por los dichos del primero de ellos, quien había declarado públicamente que “no quisimos avalar un fascismo ambiental” con la resolución en la cual anularon la medida cautelar que mantenía suspendía la exploración petrolera a 300 km de Mar del Plata.

“No encontramos en los elementos aportados ninguna prueba de prejuzgamiento, prejuicio, parcialidad, enemistad, odio ni resentimiento de los jueces recusados hacia ninguna de las partes, por lo que deben rechazarse las recusaciones planteadas”, consideraron los conjueces Martín Bava y Bernardo Bibel, por lo que rechazaron la recusación presentada por organizaciones encabezadas por Greenpeace.

El 5 de diciembre, tras suspender la cautelar del juez de Primera Instancia Santiago Martín, los jueces de la Cámara Federal brindaron una conferencia de prensa donde Jiménez aseguró que con el fallo “no quisimos avalar ni un fascismo ambiental ni una explotación a cómo venga”. Esa consideración impulsó el pedido de recusación, donde los demandantes afirmaron que “esta calificación es una sentencia de muerte para la imparcialidad en el proceso”. A su vez, plantearon que “no se puede pasar por alto que en el caso que tenga que volver a intervenir como alzada, el Dr. Jiménez analizará los planteos de las organizaciones ambientalista bajo el sesgo de `fascistas ambientales”.

Sin embargo, nada de ello fue avalado por los conjueces. “Jiménez no relacionó sus expresiones con ninguna de las partes, sino con las posturas extremas que podrían plantearse en esta causa, tanto a favor de un fin neta y meramente economicista sin tener en vista al ambiente, como a favor del ambiente sin tener presente la idea de un posible desarrollo sustentable”, aseguraron en la sentencia dada a conocer este miércoles.

El pedido de recusación de organizaciones ambientalistas no fue avalado por los conjueces de la Cámara. Foto: 0223.

Previamente, a la causa se había anexado un informe de los camaristas señalados, quienes no firmaron el fallo que rechazó la recusación. “Mis declaraciones públicas no se refirieron a ninguna persona ni parte en particular, sino que aludí al equilibrio que logró esta Cámara al dictar su resolución, que no dio cabida a posturas fanáticas de ninguna índole, no permitiendo que se obstaculice ciegamente el desarrollo de las políticas energéticas diseñados por el Ejecutivo”, sostuvo Jiménez.

“No he adelantado de ningún modo opinión respecto a lo que pueda suceder en el futuro de este juicio, ni mucho menos tengo para con la recusante enemistad, odio o resentimiento alguno”, concluyó. Por su lado, Tazza descartó que su silencio en la conferencia ante el planteo de Jiménez pueda ser considerado “como una manifestación afirmativa de voluntad”, como habían sostenido los ambientalistas para recusarlo.