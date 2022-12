La noche interminable de De Paul: cantó en el recital de Tini y terminó en Tequila con Cami Homs, Wanda y L-Gante

La gira de festejos de Rodrigo de Paul no termina. El volante campeón del mundo está disfrutando a pleno y este jueves por la noche participó activamente en el recital de Tini, su novia, en el Hipódromo de Palermo. El jugador de la Selección fue con su hija Francesca al show, se subió al escenario para cantar junto a su novia, vestido con la camiseta Albiceleste, y después se fue a Tequila, donde estaban Wanda, L-Gante y hasta su ex, Cami Homs.

"Trabajen sin dañar a nadie, sin que su escalera sea los hombros de otra persona, sin dañar al de al lado", expresó De Paul cuando subi{o al escenario, ovacionado por la gente. "Sean felices, todo llega. Yo hoy soy muy feliz", agregó mientras le gritaban "dale campeón".

"Les juro que al lado tengo a la mujer de mi vida. La amo con todo mi corazón. Me enseña todos los días, me enseña a ser mejor, a trabajar, a no rendirme. Creo que una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella", manifestó delante de todos.

"Te admiro. Me da mucho orgullo verte brillar. Gracias por dejarme ser parte. Sos la número 1, pero por sobre todas las cosas por el amor que le pones a lo que hacés. Te merecés todos esto y más. Seguí brillando que no tenés techo. Te amo con todo mi corazón", le escribió el futbolista a Tini en Instagram, post show, con una imagen en el que Tini está trepada a De Paul, muy felices frente al público.

Al ver el mensaje que le dedicó De Paul, Stoessel le respondió en la misma sintonía romántica: "Que momento tan lindo. Yo también te admiro y amo, Rodrigo. Gracias por estar. Me hacés muy feliz".

De Paul fue al recital junto a su hija Francesca, quien es fana de Tini y pudo verla bien de cerca, con permiso de Cami Homs, quien mientras su ex estaba en el recital, tuvo salida de amigas y terminó en Tequila, en donde terminarían casi todos los protagonistas de la noche.

Es que en el show también estaba Wanda con su hija mayor, que se llama Francesca (otra casualidad) y después se fue para Tequila, donde se encontró con L-Gante, quien subió una foto romántica junto a su novia, tras las idas y vueltas de los últimos días y a las fotos que aparecieron del cantante de cumbia 420 con Anto Pane, una polémica influencer que vende contenido erótico en Only Fans.

Wanda subió una foto con Homs y durante la noche Instagram se llenó de imágenes en el boliche, al que cayó Rodrigo de Paul para que la reunión sea completa. ¿Habrá coincidido con su ex o Camila se fue antes para no cruzarlo?

La presencia de De Paul quedó registrada por L-Gante, quien subió en plena madrugada una selfie con el campeón del mundo.