El duro mensaje de Cami Homs contra De Paul por ir a ver a Tini y no a sus hijos

Las imágenes de Rodrigo de Paul celebrando sobre el micro descapotable por la Ciudad de Buenos Aires se vieron en todo el país, durante este martes histórico en el que la Selección Argentina celebró la obtención de la tercera Copa del Mundo para nuestro país. De Paul fue uno de los más activos, enganchado con la multitud que acompañó el pase del plantel campeón, bailó, cantó, tomó fernet y festejó a pleno durante horas.

¿Qué hizo apenas terminó la caravana? Se fue a ver a su novia, Tini, que se preparaba para dar un recital. Las imágenes se viralizaron, la propia cantante subió el video del encuentro a su Instagram, que tiene más de 15 millones de seguidores, y las reacciones se multiplicaron. Incluso una llegó de parte de la ex esposa del volante de la Selección, Cami Homs, quien no se mostró muy feliz con ese romántico abrazo que se dieron a la vista de todos.

Apenas unos minutos después de que se empezara a viralizar el reencuentro de la pareja, que se había visto en Qatar ya que Tini viajó luego del partido inicial con derrota ante Arabia y acompañó a De Paul durante buena parte del Mundial, Cami Homs subió dos historias a su cuenta de Instagram que todos vincularon con su ex pareja.

"Nada pa decir, ¿ustedes bien?", escribió la modelo con un emoji que lo decía todo y una cara de cansancio o frustración. Enseguida publicó un video mucho más elocuente, mirando a cámara y levantando el dedo haciendo "fuck you" y tirándole un beso a la cámara.

Los mensajes de Homs tendrían como destinatario directo a De Paul, que eligió tras llegar al país y festejar con la multitud ir a abrazarse con su novia, a la que había visto hacía pocos días, y no pasar a ver a sus dos hijitos, Francesca y Bautista, de apenas un año y medio, que no viajaron al Mundial por ser muy chicos y porque Camila no quería incomodar a su ex pareja y que puedan acusarlos de llevarle mala suerte, algo que ocurrió con Tini pese a que en la única derrota del equipo de Scaloni aún no había viajado a Qatar.

La relación de Camila con Rodrigo es muy tirante y pese a que lograron destrabar el conflicto económico por la cuota alimentaria, la modelo no está nada feliz por la manera en la que el jugador se comporta con sus hijos.