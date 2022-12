Descansa en paz, O Rei: el mundo del fútbol despide a Pelé

Pelé falleció este jueves a los 82 años de edad después de permanecer internado un mes en un hospital de San Pablo en el marco de la lucha contra el cáncer de colon que los médicos le detectaron el año pasado. El astro brasilero, que consiguió tres mundiales con su país, es catalogado como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, es por eso que distintos jugadores y clubes lo despidieron en sus redes sociales.

Lionel Messi, con quien comparte el título del "Greatest of All Time", le dedicó unas palabras a través de su Instagram junto a varias fotos de ambos compartiendo distintos eventos. En esa misma línea, Cristiano Ronaldo le escribió una sentida carta a O Rei: "Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero "adiós" al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé".

Por el lado de las estrellas más jóvenes, Kylian Mbappe y Erling Haaland también enviaron un sentido mensaje hacia la leyenda brasileña. "El rey del fútbol nos ha dejado pero su legado nunca será olvidado. Descansa en paz Rey", escribió el francés en su Instagram junto a una foto con él. Mientras que el noruego fue muy ingenioso a la hora de homenajearlo: "Todo lo que ves hacer a cualquier jugador, Pelé lo hizo primero", publicó en Twitter.

El club Santos, lugar donde Pelé debutó e hizo historia, fue uno de los primeros en compartir un mensaje. "Gracias, Rey Pelé", escribió el equipo que disputa el Brasileirao junto a un video con las mejores jugadas del delantero con la camiseta del Peixe. Además, las redes oficiales del club cambiaron su foto de perfil por una corona dorada, en conmemoración al "Rey".

Clubes argentinos como Boca, River, Independiente, Racing y San Lorenzo despidieron también al que supo ser tres veces campeón mundial. La historia de Pelé y el fútbol argentino también esta muy arraigada, además de haber jugado numerosos encuentros con su selección, O Rei jugó 32 partidos contra clubes argentinos computando amistosos y Copas Libertadores.

En Europa también se lo homenajeó, el Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Chelsea, Juventus, FC Porto, entre otros, le dedicaron algunas palabras en sus redes sociales. A su vez, en algunos partidos que se llegaron a disputar hoy jueves lograron rendirle un minuto de silencio, entre ellos el encuentro entre el Atlético de Madrid y el Elche por La Liga.