Se filtran más chats de Cami Homs contra De Paul y Tini: "Merecés lo peor, vos y la p... de tu novia"

La guerra está en su momento más caliente. Lo que se había iniciado como un enojo porque Rodrigo de Paul había decidido ir a abrazarse con su novia, Tini Stoessel, antes que ir a ver a sus hijos después de 40 días lejos de ellos por el Mundial de Qatar 2022 que lo llenó de gloria, ahora ya es una descarnada batalla judicial y mediática, en la que se filtran rumores, charlas y chats que intentan dejar en claro que los malos de la película son los del otro bando.

Dos historias de Instagram de Cami Homs empezaron todo, el martes de la caravana interminable de la Selección Argentina en las calles porteñas, con la Copa del Mundo recién llegada al país. Aquella noche, De Paul la terminó con Tini, en una imagen que se subió a la redes de la cantante cuando él le cae de sorpresa en los ensayos para sus dos shows en el Campo Argentino de Polo. La guerra estaba declarada.

La segunda batalla comenzó cuando De Paul llevó a su hija Francesca al recital de Tini, hace una semana, y lo mostró en sus redes. Eso desató otro enojo de su ex, a quien el jugador le dijo que la llevaba a una cena en la AFA con los campeones y Camila le habría marcado la cancha respecto a cuándo y cómo mostrar a la pequeña. A la guerra la sumó a Tini, a quien acusa de no pasar tiempo con sus hijos cuando están con el padre, y que eso conspira contra las horas que el jugador comparte con los niños.

Encima, la cantante dio un discurso sobre la envidia en pleno show que parecía una estocada directo al corazón de Camila. Y los cruces empezaron a ser personales, vía chat, ya que la modelo le escribió a De Paul y también a Tini muy enojada, quien la bloqueó de Instagram. Terminó denunciada por su expareja en la justicia por amenazas y hostigamiento.

Esta noche, en “LAM”, Ángel de Brito filtró algunos de esos chats tremendos que fueron presentados por el campeón del mundo en la denuncia judicial. Antes ya había adelantado uno de ellos en su Instagram y en el del programa. La frase es tremenda: "Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser Campeón del Mundo", le escribió Camila en medio de esos cruces violentos en plena discusión con su expareja y con Tini.

De Brito contó que ya no tenían diálogo, que había gente que hacía de intermediario y que a partir del regreso al país del jugador y su visita a Tini unas horas después se desató la guerra con una serie de mensajes de Camila para los dos. A Tini le escribió por Instagram y a su exesposo por WhatsApp: "Los mensajes a Tini son fuertes, insultos, amenazas, yo los vi, no me lo contó nadie, se mete con cosas supuestas de la vida privada, que iba a mostrarlas. La entiendo desde la furia, pero lo que cambió es que un mensaje que vos mandás, en la justicia es una amenaza o una extorsión".

Los mensajes que le mandó a De Paul

"Esos mensajes están en poder de un escribano y quedó certificado que los mandaba Camila. Tini todavía no le inició una demanda, pero él sí. Empezó la semana pasada porque después del video del abrazo, Camila se enoja y le escribe a los dos. Primero a Tini, y le dice todas estas barbaridades que no voy a contar porque dejan muy mal parada a Camila. No es necesario que la exponga con esto", dijo De Brito.

El conductor decidió no contar los mensajes que le mandó a Tini, pero sí los que recibió De Paul ya que esos constan en la denuncia que ya hizo contra su ex y contra Horacio Homs, su exsuegro. Uno de ellos dice: "Merecés lo peor vos, y la p... de tu novia, que se volteó a medio mundo y a más de una de las cantantes, no te pienso cruzar así que no sé cómo vas a ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos más que por ser campeón del mundo".

Otro duro mensaje que se filtró dice: "¿Así que ella decide todo y yo voy a hacer lo que ella quiere porque es más importante que yo? Mi prioridad son los chicos, a ver si te entra en la cabeza", le escribió por WhatsApp Cami a De Paul. Y un tercer chat dice: "Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos, nada más, sos la peor basura que conocí, todavía no me conocés vos a mí, ni conocés a la gente que me rodea, así que cerrá el or..".

“Hace un ratito, esta tarde, hubo una comunicación. Cami Homs llamó a De Paul o le mandó un mensaje, para que frene todo esto y no siga en la justicia. Cuando vos denunciás, la justicia le hace un peritaje a tu teléfono, hay muchos más mensajes que dejan muy mal parada a Cami Homs por las palabras que usa. Hoy, hay tregua por dos o tres días. Si se reiteran las actitudes, sigue todo en la justicia y van por más. Por ahora él aceptó el pedido de Camila”, contó De Brito.

Durante el programa, Yanina Latorre salió en vivo desde Miami, donde pasa sus vacaciones. La panelista es amiga íntima de la madre de Tini, estuvo en el VIP en el segundo show, y contó toda la data que le pasan De Paul y su novia. "Todo lo que dijiste es tal cual, tenemos más datos, entiendo el enojo de Camila, cuando uno sigue enamorada todas estas cosas te duelen, la noche de la cena de la AFA que se suspendió va a ver a la novia, es discutible, pero el enojo de Camila pasa más por no ser parte del campeonato del mundo. Ella quería la foto de ella con los chicos y Rodrigo, fue un acto de egoísmo no dejar ir a los chicos con el papá", comentó. "Yo vi en el primer show de Tini a la hija el camarín de Tini fascinada, la trató muy bien, no sabés el amor, maquillada como Tini, escuchar esto a la mamá le debe dar bronca, pero la nena la ama a Tini", contó Latorre.