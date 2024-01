Tini Stoessel habló del comienzo de su relación con De Paul y negó los rumores: "Yo no me cargué ninguna familia"

Tini Stoessel y Emilia Mernes fueron invitadas este miércoles al programa "Rummis", un ciclo que se emite por el streaming de "La Casa". Luego de un tiempo sin hablar con la prensa, Tini Stoessel habló sin filtro del escándalo en el que se vio envuelta por mantener una relación con Rodrigo de Paul.

Recientemente, las artistas colaboraron en un tema, y sorprendieron a sus fans al aparecer juntas frente a las cámaras del ciclo de streaming conducido por Lizardo Ponce. En el mismo, las cantantes hablaron de su tema nuevo, sus relaciones pasadas, sus proyectos a futuro y más.

Sin embargo, el momento que más destacó fue cuando Tini habló de manera contundente de su relación con Rodrigo de Paul, jugador de la Selección argentina, y desmintió los rumores que se difundieron sobre cómo surgió la relación.

El futbolista y su ex, Cami Homs, habían estado diez años juntos y comparten dos hijos, Francesca y Bautista. Poco tiempo después de que terminaran su relación, De Paul anunció que había comenzado una nueva relación con Tini Stoessel, lo que despertó rumores de infidelidad.

"Las personas se enamoran a veces estando en pareja", opinó la cantante. Sin embargo, se atajó al instante y aclaró: "Yo no me cargué ninguna familia, tengo pruebas. Estoy harta de que me vengan con el tema porque no tengo nada que ver".

"Lo quiero aclarar porque ahora no puedo dar mi opinión de nada porque se dice eso", agregó mientras en el estudio la aplaudáin al canto de "Olé, olé, olé, olé, Tini, Tini".