Los terribles mensajes por los que De Paul denunció a Cami Homs por amenazarlo

La guerra entre Rodrigo de Paul, Tini y la expareja del jugador campeón del mundo, Cami Homs, ya escaló al punto de que la nueva batalla se disputa en la justicia, donde el volante de la Selección Argentina realizó una denuncia penal contra su ex y el padre, Horacio Homs, por amenazarlo vía chats y por miedo a que tenga una conducta violenta contra su nueva novia. Algunos de esos chats ya se filtraron y son terribles.

Guido Zaffora aseguró en "Intrusos" que Rodrigo de Paul le hizo una denuncia penal a Camila por amenazas y hostigamiento, luego de varios días en los que se mencionó una fuerte discusión entre la modelo y Tini, a quien la acusó de no querer tener relación con sus hijos, y hasta llegó a deslizar a varios panelistas que a la cantante "no le convenía" que se filtraran los chats que cruzaron. Una charla picante que terminó con Camila bloqueada en WhatsApp por Tini.

.“Ayer por la tarde ratificaron la denuncia que se inició la semana pasada, es una denuncia penal de Rodrigo de Paul a Camila Homs”, reveló el periodista. Entonces, detalló: “Es por amenazas y hostigamiento, y además se suma otra medida cautelar para proteger y preservar a los menores que tienen en común”.

“Cuando le llegan los chats a De Paul, él dice ‘esto no va más’, porque fue en reiteradas ocasiones que Camila le mandó las amenazas”, agregó el panelista. “Ella le dijo a De Paul ‘te voy a arruinar la carrera’”, contó Guido Zaffora y Maite Peñoñori sumó: “Me dicen que él se sintió amedrentado”.

En su Instagram, Ángel de Brito, que tiene línea directa con De Paul y Tini, cuya familia es íntima de la de Yanina Latorre, anunció que esta noche va a mostrar los terribles mensajes que le mandó Camila y que ya figuran en la denuncia penal. Y mostró un adelanto. "Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo", dice el chat que figura en la denuncia.

En "A la tarde", minutos después, el abogado Roberto Casorla aseguró que había hablado con el abogado del jugador y que la denuncia ya había sido efectuada, y que incluía al ex suegro de De Paul, un hombre poderoso y con fuertes vínculos políticos.

"Fue primicia de este programa, habíamos adelantado que esto ocurriría, nuestro campeón mundial denunció a Camila y Horacio Homs por amenazas y acaba de salir una medida cautelar disponiendo la restricción de comunicación de estas dos personas, para que restrinjan toda comunicación, sea WhatsApp, teléfono, mensaje de texto o cualquier red social para evitar cualquier contacto con Tini Stoessel y DePaul, respecto a las palabras agraviantes que motivaron este episodio judicial", explicó el abogado.

"La misma persona que me informó esto en el show de Tini, que es muy cercano a su familia, me confirma todo esto. Estoy esperando la confirmación del letrado de Rodrigo para saber si esta medida es extensiva a su ex suegro", comentó.