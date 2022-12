Bomberos: "Cualquier fueguito hoy puede derivar en un incendio forestal extremo"

El responsable de la Brigada de Incendios Forestales de la Provincia de Buenos Aires, Pablo Polarolo, advirtió que la problemática de incendios forestales se presenta de manera "cada vez más frecuente y grave" en Mar del Plata y la zona a raíz de las consecuencias del impacto del cambio climático.

"Los incendios forestales tienden a ser más violentos en el último tiempo y hoy cualquier fueguito mínimo deriva en un incendio forestal extremo", reconoció el bombero marplatense, quien encabezó el viernes un encuentro junto a autoridades de Defensa Civil y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse).

Polarolo señaló al respecto que este tipo de comportamientos extremos son difíciles de abordar ya que "se vuelven insuficiente cualquier tipo de recurso". "Estos incendios no son como los urbanos, duran semanas y hasta meses, y esta especialidad de incendio viene replicándose en toda la Provincia", dijo, a 0223.

Por su gran evolución, el hombre del cuerpo de Bomberos destacó la importancia de avanzar hacia una "capacitación y perfeccionamiento constante" para mejorar su abordaje y contención. "Antes tampoco pasaba que se quemaran casas en un incendio forestal y ahora sí. Por eso hay que tomar medidas para enfrentar estas situaciones", sostuvo.

Pablo Polarolo, el marplatense que está al frente de la Brigada de Incendios Forestales de la Provincia de Buenos Aires.

Si bien Polarolo reconoció una fuerte incidencia de los factores meteorológicos, también hizo énfasis en que "la actividad humana incrementa el riesgo" de que se produzca un incendio forestal. "La meteorología no la podemos controlar pero hay muchas medidas preventivas que se pueden tomar desde casa, como no realizar quema en lugares no permitidos y mantener el pasto corto. Son medidas muy básicas y simples pero fundamentales", señaló.

"Hay que tener en cuenta que la mayoría de los incendios forestales se producen por la acción humana. Los incendios forestales naturales no llegan al 3 por ciento y son por tormentas eléctricas, que es algo que acá no suele suceder mucho", comentó el especialista que dictó el curso sobre “Incendios forestales para operadores de maquinaria pesada”.