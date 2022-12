Anticipan otro verano con "altísimas temperaturas" en Mar del Plata y piden extremar el cuidado del agua

Autoridades de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (Osse) anticiparon que Mar del Plata podría vivir otro verano con “altísimas temperaturas” y lanzaron un llamado a la comunidad para que profundice el cuidado del agua.

En el viernes 14 de enero del año pasado, el termómetro había marcado una máxima de 42.6 grados, lo que convirtió al día en el más caluroso de la historia de la ciudad en base a los registros que constan en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Este viernes, después de mantener una reunión con autoridades de Defensa Civil y Bomberos, el presidente de Obras Sanitarias, Carlos Katz, avisó que este verano podría vivir jornadas similares, por lo que insistió en la necesidad de cuidar el agua.

Katz delineó acciones frente al cambio climático junto a Rodrigo Goncalvez, director de Defensa Civil y Pablo Polarolo, comisario de los Bomberos. Foto: 0223.

“Las altas temperaturas ya nos azotaron el verano pasado con récords, y este verano se espera de nuevo tener altísimas temperaturas. Ahora, de hecho, ya estamos atravesando una sequía”, dijo, y remarcó: “El cambio climático no es una amenaza sino un dato de la realidad”.

En declaraciones a 0223, el funcionario dijo que el nuevo contexto climático que condiciona a la ciudad, al igual que el resto del mundo, obliga a pensar otras estrategias de “provisión de agua en los momentos pico de consumo”.

“Para este verano estamos preparados para que ande todo bien, pero el llamado que igual hacemos a la gente es para no salir a baldear veredas con la manguera abierta y no llenar piletas día por medio. Hay un montón de cosas que la gente ya sabe que no debe hacer para cuidar el agua”, insistió.

Para Katz, es clave la “participación” de cada vecino y usuario de red de agua frente al “criterio de adaptabilidad” que impone el cambio climático. “Este fenómeno no tiene vuelta atrás: nos vamos a tener que adaptar sí o sí porque el agua no es un recurso infinito”, aclaró.

“Vemos que está cambiando el régimen de lluvias y nosotros usamos agua subterránea al 100 por ciento, así que tarde o temprano vamos a tener que adaptarnos porque vamos a tener que gestionar desde la carencia”, alertó el responsable de Osse.