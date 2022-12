"Cutie" Romero: la historia detrás del fanatismo de los hinchas de Corea por el defensor argentino

El Cuti Romero, de gran presente en la Selección y en el Tottenham, es muy bancado por los hinchas argentinos. Sus grandes actuaciones en la Copa América, Eliminatorias y ahora en Qatar 2022 hizo que el defensor cordobés genere un gran fanatismo dentro del país. Pero no solo tiene una gran banca en Argentina, en Corea del Sur también lo aman a partir de una gran amistad que mantiene con un futbolista de su país.

Desde su arribo al club inglés, Romero formó una gran relación con el crack surcoreano Heung-Min Son. El defensor y delantero generaron simpatía desde el inicio y fueron cultivando una amistad que quedó demostrada en algunos partidos y hasta en videos que el club publicó en sus redes sociales.

En uno de los videos publicados por la cuenta oficial del Tottenham, el Cuti Romero le dice en broma a Emerson Royal: "No lo toques a Son que es mío", luego de que observaron un video del surcoreano siendo golpeado por el brasileño en uno de los festejos. También se viralizó un video en donde se puede ver al delantero jugando con el hijo del defensor argentino.



En el debut de la Selección frente a Arabia Saudita, el Cuti no tuvo una actuación estelar como solía tener con la albiceleste, incluso algunos le recriminaron por el primer gol recibido en la derrota argentina. Pero Son salió a bancarlo y le envió unas muy sentidas palabras a su compañero de equipo. "Le escribí al Cuti para preguntarle si estaba bien, porque antes del torneo estuvo lesionado. No le pregunté sobre el partido porque no quería molestar. Es uno de mis amigos más cercanos", expresó luego del partido.

La gran amistad que forjaron ambos alentó a los hinchas de Corea del Sur, donde Son es la máxima estrella de la selección, a fanatizar por el defensor cordobés y en cada partido de la Selección los usuarios asiáticos le suelen dedicar posteos. Incluso algunos se animaron a cambiarle el apodo por "Cutie" (bombón en inglés).

Desde que se conoció la gran relación que mantienen ambos, los usuarios comenzaron a "shippear" a los futbolistas, que es la traducción anglosajona que deriva de la palabra inglesa "relationship", que significa la idealización de una relación sentimental entre dos personas o personajes llevada a adelante por sus fanáticos.