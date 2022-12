Con Icardi al lado, Wanda contó detalles del inicio de su relación con L-Gante

L-Gante visitó el programa de Grego Rossello en Luzu TV y en medio de la entrevista sacaron al aire a Wanda Nara. La rubia coqueteó una vez más con el cantante de cumbia 420, contó algunas anécdotas y detalles de sus primeros encuentros en Buenos Aires, y dejó abierta la puerta para nuevas salidas, aunque no blanqueó noviazgo, ya que en estos momentos está conviviendo con su esposo Mauro Icardi, quien pese a la separación anunciada y confirmada por la mediática, vino al país a pasar sus vacaciones junto a sus dos hijas con Wanda y a los tres hijos de la rubia y Maxi López.

L-Gante contó que cada vez que sale de su casa es un lío y que termina muy estresado por todo lo que se genera a su alrededor. El cantante aceptó que se mete solo en problemas mediáticos por su vínculo con Wanda. “Te tenés que acordar que sos vos el que está avanzando y cada cosa que hacés puede ser noticia”, dijo.

En medio de la entrevista, sacaron al aire a Wanda, quien todavía no se mostró en público ni en las redes sociales con L-Gante desde que regresó a la Argentina y tras su viaje “romántico” con Icardi a las islas Maldivas. A Wanda la presentaron como “una amiga” que quería hablar con él y lo primero que hizo fue un chiste respecto a la hora en que suele levantarse el cantante, pasado el mediodía.

“El productor de ustedes es muy amigo mío y fuimos a comer con él y con Elián”, explicó la mediática para dejar en claro por qué aceptaba participar de la nota. Fue entonces que L-Gante recordó que Grego le había puesto varios fueguitos a Wanda en sus fotos en Instagram y le hizo una “escena de celos”. “Podemos salir los cuatro si querés, Elián, vos, yo… y Zaira si querés” le propuso pícaro el conductor a Wanda.

“Elián es más joven y no me conocía de antes, me conoce de ahora. Pero vos me venías metiendo fueguitos desde hace años”, le recordó Wanda a Grego y enseguida aclaró cuál es el vínculo que tiene por estos días. “A la mañana le escribí “Buen día” pero me enteré ahora en la nota que a las seis de la mañana recién estaba saliendo a bailar”, dijo, y aclaró que había estado escuchando toda la entrevista.

“¿Lo extrañás un poco a Elián?” le consultó Grego, y la rubia dijo que lo había visto hace poco. L-Gante le preguntó a Wanda si podía responder esa pregunta y contó que se habían visto el fin de semana. “Yo no soy muy de salir de joda, no conozco mucho su música, soy la anti-fan. Las canciones no las conozco, él me cree porque un día me puso dos horas a ver videos de él y quedé flasheada. Tiene un público infantil y en mi casa se escuchan sus temas”, contó la rubia.

“A veces se enojaba porque no conocía algunas letras, lo conocí de cero cuando hicimos la campaña juntos y me pareció divertido, una linda persona, yo creo que tampoco él me conocía”, dijo ella. “A mí ella me pareció muy sencilla y nos llevamos re bien. Aprendo mucho de ella en lo mediático, la forma de hablar, de contestar, me parece una mujer muy inteligente”, le respondió Elián Valenzuela.

“Un día hice todo un día de gira con él con mis amigas, me dijo que no fuera y fuimos igual, nos dejó encerradas en la camioneta con mis amigas, me puse un camperón de Elián que había salido en un video y todos lo conocían y me bajé del auto y la pasé re bien”, recordó Wanda una de sus primeras salidas al acompañarlo en una noche de gira con tres recitales. “Ya habíamos salido varias veces, esa era una parte de él que no conocía pero habíamos salido a cenar”, contó Wanda, y ahí L-Gante desmintió que hubiese pagado él aquella costosa cena como se publicó en los medios. “Cuando yo la invité a cenar, se me hicieron las dos de la mañana y la invité a La Costanera, comimos un choripán y un sanguche de lomito”, comentó Elián.

Le quiere cambiar la letra de una canción

Wanda desmintió que Elián se hubiese enojado el fin de semana cuando no lo dejaron entrar al edificio en el que vive en Buenos Aires y contó por qué L-Gante no estuvo el domingo en el festejo de cumpleaños de su asistente, Kennys Palacios. “Yo le presté la casa pero la lista de invitados la hizo él, ya sabe la Mafilia con quién se tiene que meter”, aclaró la empresaria. "A Elián le puedo dar consejos pero no soy su representante. Para salir al aire ahora le pregunté primero a su manager. De música entiendo poco pero de letras sí, y tiene un tema que hay que cambiar un poco la letra porque es muy bestial, ya le dije en qué minuto de la canción tiene que cambiar un par de cositas y recién ahí la puede sacar. Yo le puedo doy consejos desde mi amistad", dijo sembrando dudas sobre su relación.

"A mí no me gustan los chicos que estuvieron con famosas y vos Grego saliste con famosas. A comer a la Costanera fui, de ahí a llevar a Zaira es un montón. Hay que buscar un lugar intermedio", comentó Wanda sobre el plan para salir de a cuatro con el conductor y su hermana. "Zaira me debe un par de favores, así que va a ir", insistió ella con la propuesta y recordó que solo una vez lo dejó plantado a L-Gante, pero el cantante contó que el domingo lo plantó, no lo invitó al festejo de su asistente y no "pintó nada" después. "Un día me dijo que me venía a buscar al aeropuerto, no nos vimos por un par de días y me mandó la fotito que ya me estaba esperando en el aeropuerto", recordó Wanda sobre cómo la esperó él en su llegada al país y no quiso aclarar si son "tóxicos" o celosos. "A él le sale natural ser romántico, tiene lindos gestos. Te hago muy buena fama", le reprochó ella, que el 10 de diciembre cumple 36 años y no aclaró cómo ni con quiénes lo va a festejar: "Hay que ver si Elián se despierta ese día, me preguntó qué quería de regalo y le dije que me ragale algo que yo no me pueda comprar".

"Lo quiero mucho, le mando un beso", cerró ella cuando le pidieron que le diga algo en la despedida de la nota. "Yo también te quiero mucho, te mando un beso, y si después pinta, te veo", dijo L-Gante, sabiendo que los encuentros no van a ser fáciles con Mauro Icardi viviendo en familia con Wanda durante estos días.