El desgarrador video de Celine Dion anunciando que sufre una dura enfermedad

Es una de las estrellas de la música en todo el mundo. Es por eso que su doloroso testimonio generó conmoción, alarma y tristeza. “He estado lidiando con problemas en mi salud durante mucho tiempo y ha sido muy difícil para mí enfrentar estos desafíos y hablar de todo lo que he estado atravesando” , dijo en un desgarrador mensaje que compartió en sus redes sociales la cantante canadiense Celine Dion, quien anunció que suspenderá varias fechas de su gira por Europa tras ser diagnosticada de un raro y grave trastorno neurológico conocido como el síndrome de la persona rígida.

La patología, conocida como SPS por sus siglas en inglés, afecta a “algo así como a una entre un millón de personas”, dijo la superestrella de la canción, que en los últimos meses ya había hablado de los espasmos musculares de los que era víctima desde principios de este año. Y agregó: “Si bien todavía estamos aprendiendo sobre esta rara condición, ahora sabemos que esto es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”. “Desafortunadamente, estos espasmos afectan a todos los aspectos de mi vida diaria, a veces causándome dificultades para caminar y no me permiten usar mis cuerdas vocales para cantar de la forma en la que estoy acostumbrada”, precisó la enorme artista entre lágrimas.

El síndrome que padece Celine Dion afecta el sistema nervioso: al cerebro y la médula espinal. Puede provocar rigidez muscular extrema y espasmos dolorosos en la columna vertebral y las extremidades, lo que afecta gravemente a la movilidad.

Los tratamientos ayudan a mejorar los síntomas del paciente, pero aún no se conoce la forma de curarlo. Dion contó que lleva un largo tiempo con estos problemas, y agregó que tiene a su alrededor a un gran equipo de profesionales médicos y cuenta con el apoyo de sus hijos para afrontar la situación con la mayor entereza posible.

“Estoy trabajando duro con mi terapeuta haciendo ejercicios todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad y estar a la altura de nuevo, pero tengo que admitir que es una lucha”, señaló la cantante canadiense. Aseguró que no bajará los brazos y comunicó que centrará sus esfuerzos en el “camino de la recuperación”.

Dion es una de las máximas estrellas de la música en los últimos treinta año, con récord de ventas de discos, innumerables premios y hits inoxidables que se escuchan en todo el mundo, como "The Power of Love", la canción de "Titanic", "My Heart Will Go On", "Because You Loved Me" y "All By Myself".

