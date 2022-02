Martín Palermo, a horas del debut de Aldosivi: "Quiero un equipo fuerte, luchador, y más suelto a la hora de jugar"

Martín Palermo, años atrás apodado "el optimista del gol" por su facilidad para romper los arcos rivales, también destila optimismo al hablar del nuevo Aldosivi. El entrenador del "Tiburón" aguarda con entusiasmo la doble fecha inicial intensa y exigente que tendrá su equipo: este viernes a las 19.15 ante Vélez Sarsfield en el "José Amalfitani", y el miércoles a las 19.15 ante Boca Juniors en el "Minella".

Con una cordialidad y amabilidad que se contrapone de forma diametralmente opuesta a su antecesor en el cargo Fernando Gago, el platense saluda, habla y mira a los ojos, acepta fotos y autógrafos, y atiende a la prensa marplatense con respeto. Los empleados mismos del club notan esa diferencia y la agradecen. A Palermo se lo nota feliz, en su ámbito, distendido, agradecido de tener una pelota cerca aunque ahora solo la tenga que dirigir tácticamente y no con un "frentazo" al costado del palo para un gol histórico.

En charla con 0223, mientras se caía la chance de perder al goleador Martín Cauteruccio en manos de Independiente, Martín Palermo se refirió a la pretemporada -complicada por los casos de Covid-, los refuerzos, el estilo de juego que querrá para su equipo con base en un esquema 4-2-3-1, el potencial del club y las sensaciones de haber vuelto al fútbol argentino tras su paso por Chile.

"La verdad que esta semana nos vino bien para poder trabajar la programación que teníamos al comienzo, algo que tuvimos que modificar por los contagios. Nos permitió trabajar y ajustar al tener todo el plantel disponible, con las cargas de trabajo útiles por la gran cantidad de jugadores que llegaron. Eso lleva tiempo de integración, que me vayan conociendo a mí y lo que pretendo del equipo. Estas últimas semanas se enfocaron en eso", analizó de entrada.

-Se fueron 16 jugadores y llegaron 10, ¿hay un desbalance allí en el plantel o esos lugares serán ocupados por jugadores jóvenes que venían sumando rodaje en primera?

-Era la idea. Más allá de los que se fueron y llegaron, la cantidad está bien. No queremos ser un plantel muy amplio porque también creemos que también es necesario darle posibilidades a los chicos para que trabajen en el día a día, ayudarlos a ir mejorando, potenciarlos y ellos necesitan ese roce de entrenamientos a la par de los compañeros. Hoy por hoy estamos bien, al límite del cierre del libro de pases, y estamos conformes con lo que se ha hecho y el equipo creo que se ha potenciado con nombres muy importantes que la dirigencia ha podido contratar.

-Llegaron algunos jugadores más jóvenes y otros de experiencia, lo que te permite saltear algunos pasos de adaptación, ¿buscaste que sea equilibrado en ese sentido lo que se sumó al plantel?

-Sí, principalmente eso. Compensación en experiencia en el aporte que le puedan dar al equipo así también como juventud, esas ganas de aportar como Edwin Mosquera, un chico colombiano que tiene mucha proyección, lo mismo con Valentini (Nicolás) y Lastra (Agustín), formados en Boca; Braian Martínez que vino de Independiente y está buscando esa consolidación dentro de un equipo para demostrar todas sus cualidades. La experiencia está en Pisano, Silva, Andrés Ríos, Tomás Martínez, chicos que potenciarán como Marcelo Meli. Vienen a conformar un plantel competitivo para que me pongan a mí contra la pared para elegir. Tendremos las dos competencias junto a la Copa Argentina para que a cada uno que le toque esté preparado para cumplir lo que uno pretende para el equipo.

-Cuando llegaste, estabas en un momento de emergencia con el equipo y buscaste un bloque defensivo para sumar puntos. Ahora con otro tiempo de trabajo, eligiendo jugadores, ¿se puede pensar en un Aldosivi distinto al que terminó el campeonato, con algo más de vuelo futbolístico?

-Lo que quizás va a cambiar es el momento. Cuando llegué era todo más la necesidad de lograr resultados, que el equipo vuelva a retomar más confianza y seguro, y eso lo llevaba partido a partido a conseguir buenos resultados y eso es lo que se vio. Quizás hoy arrancar distinto, más allá que sabemos de la necesidad de sumar puntos para no estar pensando en el descenso, pero que se vea un equipo más suelto, quizás no tan con la obligación de la necesidad y urgencia tenga que salir a buscar solamente el ganar o sumar puntos. En el transcurrir de este inicio, que esté suelto, se anime en todo lo que hemos trabajado, y tranquilamente lo podremos desarrollar en cada partido. Quiero que se vea un equipo fuerte, luchador, pero que también a la hora de jugar tiene jugadores de buen pie para poder hacerle frente a cualquier rival.

-La pretemporada estuvo atravesada por contagios de Covid, jugadores que se fueron sumando, ¿los amistosos no se pudieron aprovechar al máximo?

-Lo que afectó es que la planificación para con el plantel que uno iba a ir teniendo en las semanas de trabajo, Los amistosos con Tigre y Gimnasia los fuimos afrontando como pudimos. Al no poder tener eso, jugamos partidos con las reserva del club o equipos de Mar del Plata, a los que agradecemos que hayan podido venir y darnos esa posibilidad de hacer fútbol, pero el roce competitivo no es el que uno hubiera querido, pero eso no es excusa. Hemos trabajado para estar preparados de la mejor forma. Vélez es un rival fuerte y tenemos que medirnos a ese nivel, que no nos sintamos menos que ellos, y demos el primer paso.

-Todos los partidos del fútbol argentino son difíciles, pero ¿te gusta empezar con dos partidos tan exigentes en pocos días? ¿o hubieras preferido algo menos intenso?

-La realidad es que podes verle el lado positivo, porque los equipos todavía no han encontrado su forma, la dinámica de juego que te van dando los partidos. Siempre el inicio del campeonato está con eso de que los equipos están ´duros´, que los jugadores están sin la chispa necesaria. Uno cree eso aprovechable, más sabiendo los rivales que nos tocan afrontar el viernes y el miércoles con Boca.

-Después de dos años de inactividad, con todo lo que vivió con la suspensión ¿cómo lo ves a Santiago Silva?

-En la charla que tuvimos cuando me reuní con él, vi sus ganas, que es lo que tiene que transmitir al grupo por su experiencia y todo lo que ha pasado. Quizás no viene en busca de revancha, sino de demostrarse a sí mismo que lo que pasó, ya está, quedó atrás, y tiene una nueva posibilidad de volver a sentirse jugador, volver a competir, a entrenarse a la par de sus compañeros dentro de un vestuario, que es lo que estaba anhelando hace mucho tiempo. Aldosivi le dio su lugar, tuve dos charlas donde me dio la seguridad que iba a contar con un profesional al 100 %. Eso es lo que me dio la tranquilidad para proponérselo a la dirigencia también.

-Al margen de lo futbolístico, bien sabes que además de la táctica, videos, análisis, está el factor humano, grupal, que a veces termina marcando la diferencia al margen de la calidad del plantel, ¿apuntas mucho también a que se genere un grupo homogéneo, con confianza, buena camaradería para que luego se traslade dentro de la cancha?

-Y eso es fundamental. Primero, uno al liderar el grupo busca eso. Que la competencia interna que haya, todos sepan el lugar que les toca. Que en cada partido uno aporte dentro o fuera de la cancha. A algunos les tocará participar menos, pero la importancia es que todos estén preparados. Saben que conmigo el que esté dando todo por querer estar, tendrá su oportunidad en el momento determinado. Buscamos eso. Desde la conformación de un plantel del grupo, buscamos que las relaciones entre sí sean en un buen ambiente de respeto y es lo que hemos logrado en esta etapa de pretemporada donde uno analiza todo, las concentraciones son eso, más con tantos jugadores que llegaron. Uno busca insertarlos rápidamente, los que ya están lo hagan parte del grupo y empezar a trabajar.

-Más allá de la necesidad de sumar puntos, ¿Aldosivi puede dar la sorpresa?

-Hay que ir partido a partido, e ir dando pisadas fuertes como para decir ´acá estamos´. Uno se tiene que ganar ese respeto dentro de la cancha, para que venga un equipo a jugar a Mar del Plata no le sea fácil llevarse los tres puntos, como también cuando vayamos de visitante sea el rival que sea proponer nuestro juego y desde ahí el equipo irá ganando el respeto de todos los equipos.

-Aldosivi como está hoy con esta estructura, más lo que proyecta seguir sumando, ¿está para qué como potencial?

-A seguir creciendo. Tienen que ser ejemplos algunos clubes como Defensa y Justicia, que desde donde empezó y dio los primeros pasos adonde llegó, se convirtió en protagonista de todos los campeonatos, copas internacionales...a nivel Europa, en lo que me tocó vivir a mí, Villarreal de España es un ejemplo también a seguir. Creo que Aldosivi está en eso. Desde mantener la infraestructura que tenemos, las comodidades, y después hay que ir dándole a esa proyección la estructura por parte de la dirigencia como los que venimos a aportar nuestras experiencias y conocimientos, tanto con los jugadores como la mía en el fútbol para poder dejar algo en Aldosivi.

-Escuché cuando llegaste que extrañabas el afecto de la gente, ese reconocimiento que siempre tuviste en tu carrera como futbolista, ¿este reencuentro con el fútbol argentino te está colmando en ese sentido?

-Sí, necesitaba después de estar mucho tiempo afuera dirigiendo volver a estar en contacto con la gente y volver a sentir el fútbol argentino desde más cerca, con el día a día de los entrenamientos, en cada cancha donde me toca ir. Desde recibir el cariño de la gente de Aldosivi en cada partido, en la ciudad cuando me toca ir a un lugar u otro. Está siempre presente ese respeto y la adrenalina que se vive acá, y las sensaciones de nuestro fútbol, es difícil encontrarlas en otra parte.

El equipo que se perfila

Martín Palermo no quiso dar indicios del once inicial para visitar a Vélez, pero con Marcelo Meli con una molestia, Martín Cauteruccio con una leve contractura, de acuerdo a la práctica del miércoles el equipo sería: José Devecchi; Rufino Lucero, Mario López Quintana, Nicolás Valentini y Fernando Román; Francisco Cerro y Leandro Maciel; Matías Pisano, Tomás Martínez y Edwin Mosquera; Andrés Ríos.

Hoy cierra el libro de pases y se sabrá si llega algún refuerzo o el equipo pierde algún jugador. José Moscuzza padre, presidente de Aldosivi, se puso firme en no negociar a Martín Cauteruccio con Independiente, a excepción de recibir una cifra que le permita conseguir otro delantero de su categoría.