Martín Palermo y el retiro de su amigo Del Potro: "Le dije que siguiera intentando, pero el cuerpo da señales"

Tras la conmovedora noche de ayer, donde Juan Martín Del Potro se habría retirado del tenis con la derrota ante Federico Delbonis por la primera rueda del Argentina Open, el mundo del deporte mostró un apoyo total al tandilense de 33 años, que lucha desde hace dos años y medio contra una lesión en la rótula de su rodilla. Entre ellos, uno de sus mejores amigos: Martín Palermo. El director técnico de Aldosivi entabló un vínculo muy fuerte con el dos veces medallista olímpico, que comenzó en 2008 por la admiración del tenista por su ídolo de Boca Juniors, y perdura hasta la actualidad. Todavía se recuerda la despedida del exgoleador en La Bombonera, donde "Delpo" jugó el partido de fútbol especialmente invitado.

Palermo dialogó con 0223 este mediodía de miércoles, a hora del debut de su equipo ante Vélez el próximo viernes (la entrevista completa se publicará en las próximas horas), y fue consultado sobre el especial momento que está atravesando su amigo Del Potro, con quien mantuvo fluido contacto durante estos días "Me hubiera gustado estar anoche pero no se pudo dar por las obligaciones que uno tiene de estar trabajando. Estuvimos siempre en contacto. La sensación de sentir lo que él estaba viviendo en ese momento, se siente propio lo que es un retiro, alejarte de las canchas, alejarte de la gente que te va a ver y corea tu nombre, y ya no competir, no prepararte para eso es un cambio muy fuerte que hay que estar preparado", comentó.

Y deseó: "Ojalá que los que podamos ayudarlo y contenerlo, acompañarlo, más allá que la decisión la haya tomado él, el después siempre es duro. Ojalá que todo lo que venga a futuro para él sea lo mejor. Y como el dijo. La salud lo primordial".

El exEstudiantes de La Plata, Boca, Villarreal de España y Selección argentina contó que conocía de antemano de la decisión del retiro: "ya desde la semana pasada me había dicho cuál era la decisión que venía dándole vueltas, que iba a ser su último partido, que no sabía si era el partido de empezar de nuevo o de despedida. Todo indica por lo que se vio ayer, es que es más de despedida", expresó Martín Palermo, quien reconoció no aceptar dicha claudicación a pesar de comprenderla: "Yo soy más cabeza dura que él y le dije que siguiera intentando, que no afloje después de tanto esfuerzo. Uno como amigo y deportista que fue, el incentivo de que siga haciendo esfuerzos como lo ha hecho hasta ahora. Pero después a veces el cuerpo te da señales de ´hasta acá podemos´".