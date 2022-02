Para Iguacel, las marchas contra las petroleras nacen del "desconocimiento"

El exMinistro de Energía de la Nación e ingeniero Javier Iguacel participó este viernes por la mañana del encuentro de referentes del Pro con los intendentes de la Provincia de Buenos Aires y, al finalizar el encuentro se refirió al freno que la Justicia puso a la exploración petrolera.

“La exploración en el Mar no comenzó en la gestión de Macri, comenzó en 1930”, aseguró el ex funcionario al tiempo que detalló que la decisión de dar lugar a la medida cautelar impulsada por el intendente Guillermo Montenegro y distintas organizaciones ambientales para prohibir a la empresa Equinor que inicie tareas de exploración en el mar en busca de petróleo “es momentánea”.

“No vi el detalle de la resolución, pero entiendo que lo que está haciendo la Justicia es entender y recolectar información y una vez que las tenga, se continuará con la exploración”, dijo el ex funcionario a 0223.

De acuerdo a las declaraciones del funcionario, el máximo peligro de la exploración petrolera es que se produzca un derrame. “Que haya un derrame no es algo nuevo. Pensemos que esto está 300 km mar adentro. Si hubiese un derrame es muy difícil que llegue a las costas de Mar del Plata, pero yo no soy oceanógrafo”, aseveró Iguacel al tiempo que recalcó que Equinor - la empresa que realizará las perforaciones- “es una empresa seria y los controles en los pozos se realizan semanalmente”, dijo.

Consultado sobre la reacción de la sociedad al proyecto, el ex titular de Energía de la Nación consideró que se trata de “reclamos se originan desde el desconocimiento, la desinformación y el temor de que pueda pasar algo”, dijo. En este sentido, Iguacel ejemplificó: “Si yo no supiera nada también diría que no me gustaría ver gente empetrolada. En el Caribe, abajo de las palmeras hay pozos de petróleo hace 30 años y no ha pasado nada”, concluyó.