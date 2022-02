Volvió "el Tanque" Silva: "A los que me suspendieron también les agradezco porque me hicieron más fuerte"

Fue una de las notas destacadas de la noche en Liniers, en la derrota de Aldosivi ante Vélez. El uruguayo Santiago Silva, delantero del "Tiburón", volvió a jugar un partido profesional luego de casi dos años tras una controvertida suspensión por dóping. A sus 41 años, "el Tanque" se mostró en gran forma física y futbolística pese a la extensa inactividad y tras el partido mostró su felicidad y emoción: “Estoy muy feliz de poder volver, más allá del resultado sinceramente. Feliz de haberme preparado para esto. Se hizo un muy buen partido ante un gran rival", comenzó ante las cámaras de TNT Sports.

Emocionado, el exBoca Juniors, Vélez, entre tantos otros equipos definió estos dos años fuera del fútbol: "Resiliencia. Fue doblegar esfuerzos durante la adversidad. Me ha enseñado muchas cosas en la vida. Gracias a Dios me toca ser un deportista y una persona pública, y contagiar a la gente. Hoy estoy feliz. Agradezco a mi familia que estuvo en todo momento, a los que me suspendieron también les agradezco porque hoy estoy acá y estoy más fuerte que nunca", sentenció.

Sobre el rendimiento de Aldosivi en el debut, analizó: "Esa es la idea, estar a la altura. Se armó un plantel competitivo con jugadores de experiencia y muchos chicos nuevos con hambre de cosas nuevas y ganar cosas. Estamos para eso, los más grandes para guiar, transmitir, y con nuestra experiencia ir para adelante. Se perdió pero seguimos sumando rodaje".

El último cotejo del ‘Pelado’ Silva en el fútbol profesional argentino había sido el 16 de marzo de 2020, con la camiseta de Argentinos Juniors, en una victoria sobre Lanús (1-0), en condición de visitante.

Más tarde llegó la suspensión dictaminada en forma injusta, si se quiere, cuando se detectó una sustancia prohibida en un control al que lo había sometido, mientras vestía la camiseta de Gimnasia en 2019.

Es que el uruguayo fue castigado, a pesar de que presentó pruebas de que lo que tomó consistía en un medicamento para tratar de hallar fertilidad y así ser padre, junto a su mujer.

La gente de Vélez, que en la temporada 2012 lo había insultado en el estadio José Amalfitani cuando le marcó un gol con la camiseta de Boca Juniors, ovacionó hoy al ‘Pelado’ Silva, antes de ingresar al promediar la segunda parte.

Y los dirigentes velezanos le entregaron una plaqueta recordatoria por haber sido goleador con el equipo en el Apertura 2010 y campeón en el Clausura 2011, bajo la conducción técnica del entonces DT Ricardo Gareca.

“Le agradezco infinitamente a la gente de Vélez. Me hicieron sentir muy bien con sus aplausos”, expresó Silva a la trasmisión televisiva de TNT Sports