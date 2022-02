Se negó a declarar el policía acusado de abusar a su hijastra de 11 años

El policía acusado de abusar a su hijastra de 11 años que fue detenido el martes mientras cumplía funciones en el Comando de Patrullas Motorizada se negó a declarar hace instantes ante el fiscal Alejandro Pelegrinelli en Tribunales y fue trasladado nuevamente al complejo penitenciario de Batán.

Las fuentes judiciales consultadas por 0223 confirmaron que el policía –cuyos datos personales no se dan a conocer para no identificara a la víctima- estuvo acompañado por un miembro de la defensa oficial y que tras escuchar la imputación en su contra optó por no responder pregunta alguna.

Si bien el imputado puede pedir declarar en cualquier momento de la investigación, para los investigadores el elemento central en la causa será la declaración que pueda dar la víctima en la Cámara Gesell prevista para la próxima semana.

El efectivo fue detenido luego del aval que dio la Justicia de Garantías en el marco de una causa por abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra un menor de 18 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente que se tramita en la Unidad Funciona de Instrucción Nº5.

El aberrante hecho quedó al descubierto el lunes cuando la víctima le contó a una amiga de su misma edad que el marido de su mamá –al que llamaba papá- había abusado de ella el día anterior en una práctica que llevaba al menos dos años. Ese relato llegó a oídos de la madre de la nena que inmediatamente realizó la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

La mujer de 35 años relató que estaba en pareja desde hacía ocho años con el acusado con quien tiene un hijo en común de 7 años. En su exposición dijo que la niña relató que los abusos ocurrían en la casa que compartían cuando la mujer estaba trabajando.

Con los datos recabados en la exposición y tras el reconocimiento médico legal, el fiscal le pidió a la Justicia de Garantías la detención del imputado de 33 años que se hizo efectiva en la sede del Comando de Tucumán y Laprida donde cumplía funciones desde 2016.