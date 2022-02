Frontera Conexión, un festival de consciencia y sustentabilidad

Este particular festival se realizará entre el 22 y el 28 de febrero.

El Festival de Consciencia y Sustentabilidad es una propuesta innovadora que invita a participar durante una semana de un recorrido por diversas disciplinas de salud holística, medicinas alternativas, tecnologías cuánticas de última generación para la salud y, por si fuera poco, invita también a aprender sobre sustentabilidad, con talleres de permacultura, bioconstrucción, reciclaje de ropa, y mucho más. Se desarrollará entre el 22 y el 28 de febrero en Miramar.

En el marco de este festival, único por su naturaleza inmersiva en todas las propuestas que presenta, habrá también actividades como yoga frente al mar, conciertos de cuencos, charlas sobre terapias cuánticas, medicina holística, astrología, conciencia sobre contaminación de mamíferos marinos, y muchas otras.

Habrá gabinetes de atención personalizada de masajes ayurvédicos, tarot, hipnosis y PNL, medición del campo electromagnético con tecnología rusa, y otros. También habrá talleres de conciencia postural, control corporal, Método win Hoffman, producción de tinturas naturales, danza contact, programación neurolingüística, taller de corte de lazos energéticos, taller de turismo sustentable y taller de eneagrama siendo parte de una multiplicidad de propuestas y experiencias a ser vividas durante 7 días.

Durante toda la duración del evento se presentará de la mano de Cityssan, Concesionario Oficial Nissan, su nuevo auto eléctrico Nissan LEAF, una de las innovaciones más importantes de la empresa nipona con sede en Argentina que combina estilo, diseño y como elemento más importante, el ser sustentable, ya que se trata de un auto eléctrico en consonancia perfecta con el objetivo del evento que es la Consciencia y la Sustentabilidad.

El festival también contará con artistas que están en concordancia con la propuesta del evento y con un compromiso con la temática.

El 22.2.22 habrá un concierto de Adrián Berra para la apertura del Festival.

También participarán Marcos Andrada el viernes 25; Bárbara Muluc y Maxi Manzo el sábado 26 y el Domingo 27 de Febrero (ya en la víspera de la finalización del evento) se harán presentes desde Miramar las jóvenes promesas de la música local Miranda Sotelo y Mica Mujica; desde córdoba el grupo “Cien Volando” y en el cierre Francis Vera desde CABA con toda su magia musical.

Por su parte Nación Ekeko y Cony Isla darán el broche de oro engalanando el cierre del Festival el día 28.2.22

El evento hoy ve la luz y tiene toda la impronta para ser un sello en favor de virar hacia hábitos saludables, en armonía con la naturaleza y con un claro mensaje hacia la sustentabilidad. No obstante, viene gestándose desde antes del inicio de la pandemia allá por el 2020 y cuenta con un equipo de trabajo interdisciplinario entre los que se encuentran como organizadores principales a Diego Vera, Ceo & Co Founder de One Corp, Sofía O Farrell, consultora en biocomunicación instrumental y a Mar Zamarbide, que junto a otros profesionales realizan una apuesta muy importante convencidos de este camino que vienen transitando hace muchos años.

Es por eso que confían en el éxito de esta primera edición de “Consciencia Conexión” un festival único en Argentina por sus características y que es un punto de partida para concientizar y compartir con la sociedad en su totalidad que un estilo de vida sustentable y consciente no sólo es posible sino que también es necesario y prioritario para el bien del conjunto. Como elemento extra y no menos importante la totalidad del evento está matizado en un contexto ideal y un lugar único ubicado frente al mar y rodeado de naturaleza.

Desde el 22 de febrero al 28 de Febrero inclusive es la cita para poder participar de este Festival colmado de actividades. El 22-02-2022 es una fecha especial a nivel energético en el orden mundial y esta primera edición del Festival está pensada sobre la base de la valorizar este momento tan especial. El 28-02-2022 será la fecha en donde se realizará la despedida y el balance respectivo.

Frontera Conexión es la denominación que toma Frontera Sur para este evento más que especial. Para los que se acerquen y participen, el acceso es simple: solo tienen que bordear el mar y al final del camino costero de la ciudad de Miramar se encuentran con Frontera. Si se sitúan en el tradicional muelle de pescadores son solamente 2 kilómetros entrando al Vivero Florentino Ameghino.

Para reservar las entradas a los espectáculos musicales podés hacerlo en https://www.passline.com/eventos/festival-internacional-de-consciencia-y-sustentabilidad

La entrada al Festival es libre y gratuita. Los Talleres no tienen precios fijos pero sí intercambios sugeridos. Algunos requieren inscripción previa por tener cupos limitados.

Para saber más y mantenerte informado de las novedades podés encontrar el Festival en Instagram como @concienciaconexion y en @fronterasur_ Contacto: Martín Vera martinveracomunicacion@gmail.com - 2291416208