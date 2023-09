Estudiantes marplatenses se embarcaron en Noruega para presentar un novedoso proyecto de sustentabilidad

Cuatro estudiantes marplatenses se encuentran por estos días navegando por los fiordos de Noruega para presentar un novedoso proyecto de sustentabilidad que busca reducir la contaminación de los océanos. La expedición comenzó el 4 de septiembre y se extenderá hasta mediados de mes.

La oportunidad que hoy tiene el grupo de jóvenes de Mar del Plata se enmarca en el programa denominado “Under The Starry Sky", que promueve la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas.

Los integrantes de la comunidad internacional Global Shapers son: Fiorella Gentile, estudiante de Licenciatura en Gestión Ambiental en la UTN, Lucas Busalmen, estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad FASTA, Martina Canepa, Ingeniera Industrial de la UNMdP, y Ulises Videla, estudiante de la Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Cada uno de ellos fueron seleccionados para representar a la ONG y la ciudad.

"Creo que mi interés en el tema venía un poco por lo que yo pensaba que era un aspecto relegado en la sociedad: el cuidado de nuestro entorno y de lo que nos rodea, que está presente en todos lados pero que al mismo tiempo siempre queda apartado en un segundo plano. Viéndolo hoy hacia atrás, uno cuando elige una carrera no tiene mucha idea de lo que va a encontrarse, y supongo que es un poco lo que me pasó a mí. No entendía muy bien cuál era la diferencia entre una ingeniería y una licenciatura, y me decanté por la segunda porque siempre me gustó leer y quería estudiar en una universidad pública", declaró Fiorella Gentile.

Global Shapers es una iniciativa del Foro Económico Mundial y está presente en ciento cincuenta y dos países y quinientas ciudades. En el caso de Mar del Plata, Gobal Shapers llegó en 2019 y sus ejes principales son la sustentabilidad, las cuestiones de género y el desempleo. "En la ONG no solo nos enfocamos en proyectos de ambiente, sino también en todo lo que se pueda aportar para mejorar nuestra ciudad", agregó la estudiante.

“Under the Starry Sky” se enfoca en proyectos llevados a cabo por jóvenes que buscan contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en su localidad, y para aplicar debían presentar una idea de proyecto para implementar en los meses posteriores. "A finales de diciembre enviamos la postulación y pasamos una preselección, en la cual de los 3000 grupos quedaron 30. Luego, en enero asistimos a una serie de capacitaciones brindadas por el programa sobre gestión de proyectos y un mes después enviamos la postulación final, más desarrollada. En la revisión, 15 grupos internacionales fueron seleccionados para implementar sus ideas, entre ellos, el nuestro", dijo Gentile.

Durante los últimos meses, el grupo contó con el apoyo de la Federación Mundial de Asociaciones de las Naciones Unidas para poder cumplir los objetivos que se habían propuesto previamente, y para culminar el programa viajaron a Noruega. "Vamos a realizar una expedición en barco por el Mar de Noruega. La idea es poder compartir nuestra experiencia con los demás grupos internacionales, y a su vez aprender de la suya. Además, tenemos preparada una presentación para posibles sponsors de nuestro proyecto, y también para estudiantes y escuelas. El objetivo del viaje no es solo conseguir financiamiento, sino también conocer otras culturas y proyectos sobre problemáticas similares en otras partes del mundo. Igualmente, conoceremos la cultura nórdica participando en distintos eventos, visitando museos y recorriendo las ciudades portuarias en las que nos detengamos", detalló la joven, antes de emprender viaje .