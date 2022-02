Incertidumbre, la emoción que predomina en la tercera ola: quiénes son los más afectados

A diferencia del 2021, cuando el Covid-19 amenazaba con colapsar la ocupación de camas de terapia intensiva, esta tercera ola del virus es menos virulenta y los pacientes internados en camas UTI no llega al veintenar de casos en Mar del Plata. Sin embargo, la pandemia tiene otro impacto, que es el emocional y las personas afrontan esta nueva etapa del virus de manera diferente pero con un denominador común: la incertidumbre.

Investigadores del Conicet y de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Unmdp) realizan un estudio en busca de medir el impacto emocional que tiene el coronavirus en la vida de la gente y que tiene en esta última etapa a un sector de la población que es el más afectado, no por ningún confinamiento sino por la ausencia de total predicción de sus vidas.

“Cada momento de la pandemia ha tenido características diferentes y pasa el tiempo y la incertidumbre aumenta. Estrategias que aplicábamos anteriormente no sirven para dar respuestas y en este momento predomina la incertidumbre. Y ahí es cuando las personas se diferencian en cómo pueden tolerar esto. Hay incertidumbre en un contexto donde no se puede planificar en función que no se puede predecir: no sabemos si vamos a poder festejar un cumpleaños, si nos vamos a poder ir de viaje, si vamos a tener clases, si hago tal actividad o no para no contagiarme. La planificación es algo muy propio del ser humano y esta etapa de la pandemia se caracteriza por la incapacidad en planificar”, expresó la Doctora en Psicología, Lorena Canet Juric, directora del proyecto Evaluación del Impacto Emocional por Covid-19.

En declaraciones a 0223, Canet Juric explicó que “la depresión y la ansiedad son las grandes características en la pandemia” y en ese marco, “las personas tienen más o menos capacidad para tolerarlo y se sabe que la diferencia en tolerar esto, genera mayor malestar. La tolerancia afecta de manera diferente en función si sos hombre, mujer, joven o un adulto mayor. En ese aspecto, las mujeres tienden a representar de posibilidades mayores niveles de depresión. Es un fenómeno complejo atravesado por un montón de situaciones”, evaluó.

En base al estudio realizado por los profesionales del Conicet-Unmdp, “el grupo etario más efectado es el que va de los 20 a los 40 años, que se da en la región pero también a lo largo de todo el mundo. No sufren por el aislamiento pero si por la falta de previsibilidad, de cualquier cosa que uno quiere hacer, porque todo es muy incierto y hace que el momento sea muy difícil”, describió la investigadora, perteneciente al Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (Ipsibat).

En relación al impacto emocional en los adultos mayores, Canet Juric explicó que “no forman parte de los grupos más afectados, aunque no quiere decir que no los afecta. Mucho de eso varía si viven solos o con su familia o el nivel económico el cual pertenezcan. Todo esto no es un fenómeno propio de nuestro país sino que es mundial. Hay momentos de mayor calma con respecto al 2020 cuando empezó la pandemia, pero cuando hay un contexto mayor de contagios, nos agarra en lo mental un poquito peor que antes por el cansancio”, concluyó la psicóloga.