Martín Palermo respondió sobre los rumores de renunciar a Aldosivi

Fue una semana difícil para Aldosivi luego de la dura derrota ante Barracas Central. Y, desde medios de la ciudad de Buenos Aires, especularon fuertemente -en el amarillismo que los caracteriza- con la renuncia de Martín Palermo como director técnico, sin importar el resultado que obtuviera ante Tigre. Finalmente el "Tiburón" ganó 1 a 0. Y el exgoleador del fútbol argentino se refirió a esas versiones, en conferencia de prensa.

"No sé de dónde se pudo haber originado eso. Quizás no me conocen y no saben cómo soy en el día a día y cómo estoy en el club, y con la responsabilidad que asumí este desafío, esta oportunidad que la familia Moscuzza me ha dado de venir a Aldosivi, tratando de dar lo mejor junto a mi cuerpo técnico", indicó.

Sobre si puntualmente tuvo un entredicho con el manager del club, Ciro Lubrano, expresó: "Imagínense que viví 10 años en el mundo Boca, donde siempre hubo discusiones. La verdad se sabe adentro. No hay nada que ocultar. No podría estar cómodo si estuviera peleado con alguien del club. Soy muy frontal y muy sincero. Tengo que estar disfrutando como está mi familia. Entonces, buscar cosas que hacen desestabilizar, no a mí, no sé si a los jugadores, pero sí al club, al hincha que viene acá y cree que más allá de lo que pase hoy estuviera dejando mi cargo. Pero les doy toda mi tranquilidad, hasta que mi contrato esté vigente me entregaré al máximo por el club y seguramente cada uno de estos jugadores mantendrá un compromiso y una valentía de equipo que no se va a perder".

Aldosivi ganó, y Palermo valoro el resultado: "son esos triunfos que se disfrutan doble". Tras los tres puntos conseguidos en casa luego de un partido difícil al que el rival llegaba invicto, el ex goleador de Boca aseguró que se identifica con "la actitud y la valentía" del plantel. "El equipo tuvo actitud, compromiso, valentía, entrega. Queremos jugar lindo, sí, pero por haber ganado, volver a hacernos fuertes de local, que no nos hayan convertido goles, ante un equipo que hasta el momento no había perdido en el campeonato, son esos triunfos que se disfrutan el doble", señaló en conferencia de prensa.

En la misma línea, agregó: "La gente seguramente se va contenta a su casa y para nosotros es una satisfacción enorme. Queremos ver otro Aldosivi, pero también de esta forma se ganan los partidos".

Palermo expresó además que se siente respaldado por el plantel, subrayó que "jugaron con el corazón" ante Tigre y destacó actuaciones como las del arquero José Devecchi y la del delantero Santiago Silva, quien fue titular y "no quería salir".

"Necesito que haya competencia en el plantel, que nadie quiera salir y cada uno se gane su lugar en los entrenamientos", dijo.

De cara al cruce de la próxima fecha ante Patronato, clave por la permanencia, expresó: "Ojala podamos volver a sumar de a tres, que nos va a dar mayor tranquilidad, y que con la confianza y los resultados a favor podamos seguir adelante".