Aldosivi obtuvo un festejado y necesario triunfo ante Tigre

Aldosivi, pese a no haber jugado bien, encontró en el final un valiosísimo triunfo sobre Tigre, 1 a 0, por la sexta fecha de la Copa de la Liga Profesional (zona B).

El ingresado Marcelo Meli fue efectivo en el minuto 87, tras una mala salida del rival, y una jugada donde intervinieron Tomás Martínez y Martín Cauteruccio, y anotó el festejado gol marplatense, que obtuvo su primer triunfo del año en el Minella. Además, le ganó por primera vez en la historia al "Matador".

De esta forma, el elenco dirigido por Martín Palermo llegó a los 7 puntos en el torneo, sumando su segundo éxito en el torneo. El próximo viernes a las 19.15, recibirá a Patronato de Paraná, en otro duelo clave por la permanencia.

Los 11 de Aldosivi ante Tigre.

El primer tiempo tuvo a Tigre claramente superior sobre Aldosivi. De menor a mayor, el elenco de Diego Martínez jugó mejor, más inteligente con la pelota, movilidad de sus hombres. Más allá de un inicio del equipo marplatense que parecía posicionarse mejor en campo contrario, el "Matador" comenzó a controlar el juego. Antes de los 20 minutos tuvo dos aproximaciones claras con el jugador perteneciente a Boca, Mateo Retegui, como protagonista.

Santiago Silva fue titular por primera vez en Aldosivi. Pero no recibió juego.

Aldosivi no tuvo crecimiento futbolístico. Todo le costó el doble. Salteó el mediocampo con pelotazos, dividiendo las chances de ganar la posesión. El cambio de esquema a un 4-4-2 no dio sus frutos. El debut de "Chaco" Martínez alternó buenas y malas. El exIndependiente tuvo recién una aproximación, la primera del equipo, a los 32´ con un buen centro que por poco no conectó el "Tanque" Silva. Luego, pareció penal del defensor Salomón por el colombiano Mosquera, ignorado por el árbitro Espinoza.

Penal de Salomón sobre Mosquera, no sancionado.

Antes del descanso, José Devecchi salvó al "Tiburón" tras un control, giro y fuerte zurdazo del peligroso Retegui. Con poco más, la visita mereció mejor suerte en la etapa inicial.

Martín Palermo no movió piezas para el segundo tiempo. Tigre mantuvo la postura de apretar para jugar en campo contrario. Un zurdazo de "Equi" Fernández (figura de la reserva campeona de Boca) pegó en el travesaño en lo que era un verdadero golazo. Y Aldosivi respondió dos minutos después con Mosquera, que falló un mano a mano.

Pero la más clara del "Tiburón" llegó en el minuto 9: centro desde la izquierda, cabezazo de Cauteruccio, salvada milagrosa de Marinelli y travesaño.

Devecchi volvió a ser importante al salvar un remate de Zabala. Ya Tigre no tenía la prestancia ni la claridad de la etapa inicial.

Aldosivi, al menos anímicamente, comenzó a mostrarse más seguro. Matías Morello empezó a crecer en el mediocampo. A los 23´, Mosquera -antes de dejar el campo de juego por Pisano- encaró por izquierda y tocó para "Chaco" Martínez, cuyo disparo fuerte fue salvado por Marinelli al tiro de esquina.

Remate y gol. Marcelo Meli, que recibió de Cauteruccio, define para el 1 a 0 final.

Comenzaron los cambios entre Palermo y Diego Martínez para torcer los rumbos. En Aldosivi, adentro Tomás Martínez y el pibe Valentín Mancini en busca de mayor movilidad. Y a los 42´ llegó lo impensado: recuperación del mediocampo marplatense ante una mala salida de Tigre, Tomás Martínez toca a Cauteruccio y éste a Marcelo Meli, cuyo derechazo cruzado vence a Marinelli. Uno a cero.

La victoria se defendió con uñas y dientes. Tigre tuvo un par de pelotas detenidas pero poco más. El suspenso en los cuatro minutos de adición se mantuvo vigente. Pero Aldosivi, en una semana que fue especial tras la derrota ante Barracas Central, encontró un gran resultado ante un rival directo. Ahora, otra vez en el Minella, llegará otro oponente por la permanencia, Patronato.

Síntesis

Aldosivi (1): 25-José Devecchi; 4-Rufino Lucero, 2-Mario López Quintana, 6-Nicolás Valentini y 28-Fernando Román; 29-Braian Martínez, 39-Matías Morello, 33-Leandro Maciel y 70 Edwin Mosquera; 7-Martín Cauteruccio y 9-Santiago Silva. DT: Martín Palermo.

Cambios: ST 18´ 17-Marcelo Meli por Maciel, 28´ 10-Matías Pisano por Mosquera; 36´ 45-Valentín Mancini por Martínez y 5-Tomás Martínez por Silva.

Tigre (0): 23-Gonzalo Marinelli; 17-Lucas Blondel, 36-Víctor Cabrera, 6-Abel Luciatti y 2-O. Salomón; 42-Ezequiel Fernández, 5-Sebastián Prediger y 16-Alexis Castro; 9-Ijiel Protti, 27-Cristian Zabala; 32-Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

Cambios: 24´ 11-Facundo Colidio por Protti y 22-Agustin Obando por Castro; 30´ 10-Lucas Menossi por Zabala y Pablo Magnín por Retegui; 35´ 8-Martín Galmarini por Cabrera.

Gol: ST 42´ Marcelo Meli.

Árbitro: Fernando Espinoza.

Estadio: José María Minella.