EEUU condenó el asesinato del periodista Brent Renaud y prometió: “Responderemos en consecuencia”

El Gobierno de Estados Unidos prometió este domingo aplicar las "consecuencias apropiadas" por la muerte del periodista Brent Renaud, quien fue asesinado por las tropas de Rusia en Ucrania.

El reportero y documentalista de 51 años, ex colaborador de The New York Times, murió en un ataque en Irpin, una localidad intesamente bombardeada en el oeste de Kiev. Según relató su compañero, Juan Arredondo, ambos fueron disparados cuando intentaban grabar el desplazamiento de civiles que huyen de la zona, en los suburbios de la capital.

El principal asesor de seguridad del presidente estadounidense, Joe Biden, deploró la muerte del periodista como “impactante y horrible”. ”Obviamente, seguiremos muy de cerca este último acontecimiento y responderemos en consecuencia”, dijo el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan al canal NBC.

"Los rusos han disparado contra civiles, contra hospitales, contra lugares de culto y contra periodistas", lamentó Sullivan. La muerte de Renaud, de 51 años, fue confirmada inicialmente por la Policía de Kiev, quien culpó a las fuerzas rusas del suceso.

En principio, las redes lo identificaron como reportero de ese periódico, ya que portaba una credencial del medio. Sin embargo, el diario aclaró que en Ucrania no estaba trabajando para la empresa. “Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de Brent Renaud. Brent era un cineasta talentoso que había contribuido a The New York Times a lo largo de los años”.

“Los invasores matan incluso a periodistas de medios internacionales que están intentando mostrar la verdad de las atrocidades de las tropas rusas en Ucrania”, declaró el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebitov. “Por supuesto, la profesión de periodista es un riesgo, pero el ciudadano estadounidense Brent Renaud pagó su vida por tratar de poner exponer la crueldad y el desprecio del agresor”, agregó.