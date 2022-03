Fernández Criado fue convocado en Jaguares XV para la Súper Liga Americana

La Unión Argentina de Rugby (UAR) dio a conocer este miércoles el plantel de 31 jugadores que integrarán la franquicia Jaguares XV, que disputará la Súper Liga Americana de Rugby (SLAR), con sedes en Chile, Paraguay y Uruguay. En el equipo nacional, estará el marplatense Rodrigo Fernández Criado, y el debut será el 13 de marzo frente a Cafeteros Pro de Colombia, en Chile.

El plantel conducido por Ignacio Fernández Lobbe viajará a Chile el próximo miércoles 9 de marzo y estará integrado por los siguientes jugadores: Mayco Vivas, Santiago Pulella, Nicolás Revol Pitt, Bautista Bernasconi, Andrea Panzarini, Ignacio Ruiz, Lautaro Caro Saisi, Javier Coronel, Martín Villar, Lucio Anconetani, Lautaro Simes, Rodrigo Fernández Criado, Manuel Bernstein, Pedro Rubiolo, Jerónimo Gómez Vara, Santiago Ruiz, Eliseo Chiavassa, Bautista Pedemonte, Rafael Iriarte, Joaquín Pellandini, Santiago Mare, Tomás Suárez Folch, Martín Bogado, Juan Pablo Castro, Tomás Cubilla, Agustín Segura, Iñaki Delguy, Nicanor López Fernández, Ignacio Mendy, Gerónimo Prisciantelli y Ramiro D’Agostino. Quedarán como reservas Mateo Núñez Miseres, Juan Cruz Strada, Aitor Bildosola, Mateo Albanese, Juan Corso, Adrián Delgado, Hugo García y Francisco Pisani.

El debut de los Jaguares XV será el domingo 13 de marzo frente a Cafeteros Pro de Colombia; el sábado 19 se medirán frente a Olimpia Lions de Paraguay, y ambos encuentros se realizarán en Valparaíso, mientras que el viernes 25 lo hará ante la franquicia chilena Selknam, en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago de Chile.

Los dos últimos compromisos de la rueda inicial se jugarán en Ciudad del Este, y allí la franquicia argentina chocará el sábado 2 de abril frente a Peñarol de Uruguay, mientras que el viernes 8 jugará ante Cobras XV de Brasil. Luego habrá un receso de diez días y los planteles volverán a encontrarse en Montevideo, donde se desarrollará la segunda y decisiva etapa del certamen, en el estadio Charrúa. Las semifinales y la final, el 21 y el 28 de mayo, respectivamente, se disputarán en el mismo escenario. Los Jaguares XV se consagraron campeones invictos de la segunda edición del torneo, al derrotar en la final a Peñarol por 36 a 28.

Programa de partidos

Primera etapa

13 de marzo Jaguares XV vs Cafeteros Pro, en Valparaíso (Chile)

19 de marzo Jaguares XV vs Olimpia Lions, en Valparaíso (Chile)

25 de marzo Jaguares XV vs Selknam, en Santiago (Chile)

2 de abril Jaguares XV vs Peñarol, en Ciudad del Este (Paraguay)

8 de abril Jaguares XV vs Cobras XV, en Ciudad del Este (Paraguay)

Segunda etapa

23 de abril Jaguares XV vs Cafeteros Pro, en Montevideo (Uruguay)

29 de abril Jaguares XV vs Olimpia Lions, en Montevideo (Uruguay)

4 de mayo Jaguares XV vs Selknam, en Montevideo (Uruguay)

10 de mayo Jaguares XV vs Peñarol, en Montevideo (Uruguay)

15 de mayo Jaguares XV vs Cobras XV, en Montevideo (Uruguay)

21 de mayo Semifinales, en Montevideo (Uruguay)

28 de mayo Final, en Montevideo (Uruguay)