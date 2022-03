Boca empezó la defensa de la corona con autoridad

Boca Juniors comenzó con un triunfo la defensa del título de Copa Argentina al derrotar 4 a 1 a Central Córdoba de Rosario en un encuentro que se le complicó durante un tramo, pero que sacó adelante y pudo terminar con una diferencia aún mayor. Ahora, en los 16avos de final espera por el ganador del choque que animarán Ferro Carril Oeste y JJ Urquiza.

En la agradable noche cordobesa el elenco ‘xeneize’ impuso condiciones rápidamente, y buscaba con su poderío ofensivo desnivelar ante un equipo rosarino que se agrupaba bien en su campo. A pesar de la presencia rival, Boca se las ingenió, con buenos trabajos de Pol Fernández y Óscar Romero para generar los espacios apropiados para poner a los delanteros en posición de gol. La primera chance clara fue para Eduardo Salvio, que de cabeza puso la pelota al lado del palo derecho de Matías Giroldi, luego de recibir un buen centro de Frank Fabra, y a los 10 minutos llegó la segunda para Salvio, que quedó mano a mano con el arquero, que tapó con lo justo y salvó la primera caída de su valla. Llegó la apertura del marcador cuando Romero con una gran habilitación dejó solo en el área a Orsini, y el exLanús se tomó su tiempo para quedar en buena posición y con un remate alto derrotó la resistencia de Giroldi para poner el 1 a 0.

Ya con el resultado a favor se incrementó el dominio ‘xeneize’, y el rival, aunque cauto, comenzó a avanzar en el terreno para buscar la igualdad, que llegó tras un centro de Bautista Carrera desde la izquierda y el gol de Di Vanni, que ganó en la altura ante el estatismo de la última línea de Boca y de cabeza mandó la pelota al fondo de la red para el 1 a 1. Se hizo de ida y vuelta el encuentro en los instantes finales de la etapa inicial, un par de opciones desperdiciadas entre Salvio y Orsini, privaron a Boca de volver a ponerse arriba, aunque los rosarinos no se quedaron atrás y también complicaron a García con dos opciones muy claras en los pies del volante Gonzalo Gómez. Antes del entretiempo el desconcierto de Boca era completo, no podía recuperar el balón y Tomás Gaitán fue quien dispuso otra chance con un potente remate que se fue apenas arriba del travesaño, mientras que en el área de enfrente Orsini casi convierte el segundo, pero Paulo Killer le sacó el tiro sobre la línea, cuando ya estaba vencido Giroldi.

Antes de los 10 minutos del complemento Romero falló un tiro increíble y se perdió el gol cuando el arco estaba completamente vacío, por lo que los de Battaglia seguían sin poder adelantarse en el marcador. Central Córdoba ya no mostraba el ida y vuelta del primer tiempo y llegó la nueva ventaja para Boca con el segundo tanto de Orsini, que le abrió la posibilidad a su equipo para encaminar la victoria. El triunfo se amplió con los tantos de los ingresados Vázquez y Zeballos, para redondear una victoria que fue merecida aunque en algún pasaje le costó más de la cuenta.

Síntesis

Boca (4): Javier García; Jorge Figal, Gastón Ávila, Marcos Rojo, Frank Fabra; Pol Fernández, Esteban Rolón, Gabriel Vega, Óscar Romero; Eduardo Salvio y Nicolás Orsini. DT: Sebastiàn Battaglia.

Cambios: ST 0' Pedro Velurtas y Cristian Medina por Mancuso y Rolón, 17' Luis Vázquez y Exequiel Zeballos por Vega y Salvio, 38' Juan Ramírez por Romero.

Central Córdoba (Rosario) (1): Matías Giroldi; Maximiliano Saucedo, Paulo Killer, Ignacio Bogino y Gabriel Ríos; Gonzalo Gómez, Agustín Musso, Gianfranco Alegre y Bautista Carrera; Tomás Gaitán; Guido Di Vanni. DT: Juan Rossi.

Cambios: ST 18' Nicolás González por Gaitán, 22' Antonio Kaial, Alejo Osella y Franco Sarco por Musso, Ríos y Gómez, y 29' Juan Manuel Cobelli por Alegre.

Goles: PT 14' Orsini (B) y 25' Di Vanni (CC); ST 21' Orsini (B), 34' Vázquez (B) y 48' Zeballos (B).

Árbitro: Jorge Baliño.

Estadio: Mario Alberto Kempes.