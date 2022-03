La Selección argentina se despide del país ante Venezuela

El seleccionado nacional de fútbol mayor afrontará hoy viernes su despedida del público argentino antes del inicio del Mundial de Qatar 2022. Desde las 20.30, recibirá a la eliminada Venezuela de José Pekerman, en "La Bombonera" de Buenos Aires, y en un partido de tono especial por la vuelta de su capitán Lionel Messi.

Los marplatenses Matías Soulé (Juventus de Italia) y Lucas Martínez Quarta (Fiorentina de Italia) aguardarán su chance entre los relevos. Mientras que Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendía -quienes igual viajaron- están suspendidos.

Argentina, uno de los 17 clasificados hasta el momento para la máxima cita del fútbol en Medio Oriente, del 21 de noviembre al 18 de diciembre, afronta este compromiso ya inmerso en la recta final para la competencia debido al ajustado calendario internacional.

Después de jugar ante Venezuela, el vigente campeón de América cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador en Guayaquil, el martes próximo, luego se presentará frente a Italia -titular de Europa- en Londres, el 1 de junio, y a partir de entonces deberá definir su agenda rumbo a Qatar.

Por exigencia de FIFA, la "Albiceleste" debe completar el partido de Eliminatorias suspendido con Brasil, que probablemente se juegue fuera de Sudamérica tras el compromiso con Italia, y en septiembre afrontará la última ventana de amistosos, en la que aspira a enfrentarse con rivales de otros continentes.

En ese programa, la Selección no podrá cumplir con la tradición de jugar un amistoso de despedida ante el público argentino, por lo que el partido de este viernes con la Venezuela servirá para que el equipo recoja la última ovación de su gente antes de ir por el desafío de conquistar la tercera estrella mundial de su historia.

El escenario elegido para este encuentro fue la Bombonera, donde el equipo de Lionel Scaloni inició su camino clasificatorio al Mundial. En cancha de Boca Juniors, le ganó a Ecuador 1 a 0 en la primera fecha y luego empató con Paraguay (1-1) por la tercera jornada de la competencia sudamericana, el 12 de noviembre de 2020.

En lo sucesivo, la "Scaloneta" alternó su condición de local en River Plate, el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el Bicentenario de San Juan y el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Argentina transitó las Eliminatorias Sudamericanas de forma invicta y a paso firme, lo que le permitió, aún con un partido pendiente, asegurar su boleto tras empatar con Brasil en la 14ta. fecha en San Juan, en noviembre del año pasado.

Escolta con 35 unidades, a siete de la "Verdeamarela" (anoche derrotó a Chile), el equipo argentino tiene como objetivo secundario alimentar una larga serie invicta, que al final de estas Eliminatorias puede igualar el mejor registro histórico obtenido por el equipo de Alfio Basile entre 1991-1993.

Desde su última derrota en las semifinales de la Copa América 2019, la "Albiceleste" encadenó 29 encuentros sin derrotas y cortó una sequía de 28 años sin títulos cuando se impuso sobre Brasil (1-0) en Maracaná de Río de Janeiro en una nueva edición del torneo de selecciones sudamericanas.

Si no pierden con Venezuela ni Ecuador, llegará a un invicto de 31 partidos oficiales, que fue la marca lograda por la Selección del "Coco" Basile, sin considerar dos encuentros no reconocidos por la FIFA (una victoria 2-0 sobre Resto de América, el 25 de septiembre de 1991 y otro triunfo en un partido a beneficio sobre Resto del Mundo 3-0, el 29 de octubre de ese mismo año).

Para los últimos dos compromisos de Eliminatorias, Argentina recuperará a Messi, ausente en los juegos anteriores ante Chile y Colombia entre enero y febrero. El capitán había quedado fuera de esa convocatoria debido a su reciente recuperación de la Covid-19 que contrajo a fines del año pasado.

Sin embargo, la Selección tendrá muchas bajas para esta doble jornada debido suspensiones y lesiones. Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian "Cuti" Romero, Emiliano Buendía y Giovani Lo Celso deben cumplir dos fechas de suspensión impuestas por el superclásico suspendido ante Brasil. En tanto, Marcos Acuña, Alejandro "Papu" Gómez, Lisandro Martínez y Lautaro Martínez -goleador de la era Scaloni con 19 tantos- quedaron al margen por lesión.

Ángel Di María, héroe de la consagración en el Maracaná, el año pasado, comenzará el partido en el banco de suplentes debido a una dolencia muscular con la que llegó desde su club, París Saint Germain.

Venezuela ocupa el último puesto en las Eliminatorias con 10 unidades, producto de tres victorias, un empate y 12 derrotas. Pekerman, prócer del fútbol argentino por la conquista de tres Mundial Sub 20 (1995, 1997 y 2001), lleva dos partidos con la "Vinotinto" (4-1 vs. Bolivia y 1-4 vs. Uruguay).

En partidos de clasificación mundialista, la Argentina enfrentó 15 veces al seleccionado venezolano con un balance de 12 triunfos, dos empates y un derrota.

Posibles formaciones:

Argentina: Franco Armani; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister o Exequiel Palacios; Lionel Messi, Joaquín Correa o Julián Álvarez y Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.

Venezuela: Wuilker Faríñez; Ronald Hernández, Nahuel Ferraresi, Jhon Chancellor y Miguel Navarro; José Martínez y Yangel Herrera; Darwin Machís, Rómulo Otero y Jefferson Savarino; Salomón Rondón. DT: José Pekerman.

Hora: 20:30.

Árbitro: Kevin Ortega (Perú).

Estadio: Boca Juniors.

TV: TV Pública y TyC Sports.