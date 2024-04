Video: la descomunal atajada de "Dibu" Martínez ante el Arsenal

Fecha tras fecha en la Premier League, el arquero Emiliano Dibu Martínez deja atajadas memorables y una que estará entre las mejores del año la hizo este domingo en la visita de Aston Villa a Arsenal, el club que le abrió las puertas de Europa al campeón del mundo.

El arquero de la Selección argentina protagonizó otra descomunal atajada en el Aston Villa frente al Arsenal. Martínez reaccionó a puro reflejo y con su pierna derecha contuvo el remate de Leandro Trossard a los 40 minutos del primer tiempo para sostener el cero en su arco.

“Dibu” volvió a imponerse en una jugada sumamente complicada, por lo que su intervención rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

"Creo que fueron 10 u once años que estuve aquí en el Arsenal. Vine aquí siendo un muchacho y me fui como un hombre. Siempre amaré este club. He trabajo con Mikel (Arteta) y sé lo bueno que es", dijo el marplatense, tras el encuentro.