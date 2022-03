Santiago "El Tren" Sánchez y su gran chance por un cinturón en el Luna Park

Santiago "El Tren" Sánchez está listo para la gran oportunidad de su incipiente carrera en el boxeo profesional. El sábado por la noche, el pugilista nacido en Ranchos (provincia de Buenos Aires) pero radicado hace más de una década en Mar del Plata peleará nada menos que en el mítico estadio "Luna Park", y por el título Fedelatín de la categoría Welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El pupilo de Rubén "Siru" Acosta tendrá un duro combate a diez rounds con el invicto riojano José "Sansón" Rosa, en una velada internacional denominada "Gloria y Honor" y que tendrá como pelea principal al tresarroyense Gustavo Lemos ante el excampeón mundial galés Lee Selby, en una eliminatoria final por el título mundial ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Además, habrá en disputa un título mundial femenino (la invicta Evelin "La Princesita" Bermúdez ante la venezolana Débora Rengifo, minimosca FIB); y dos más latinos: Braian Suárez vs. Durval Palacio por el mediopesado CMB y Pablo Corzo ante el ecuatoriano Roger Guerrero, AMB supermediano.

Desde hace más de quince días entrenándose duro en Capital Federal, Sánchez (récord de 8-3, 4 KO´s) participará este viernes del pesaje. En diálogo con 0223, se mostró muy confiado y a la vez le quitó importancia al contexto de la velada, que será transmitida por TyC Sports y se desarrollará en el histórico escenario capitalino. "No estoy emocionado en sí por pelear en el Luna Park. Por el momento, estoy enfocado únicamente en el título que está en juego. Sé que me toca un rival durísimo, elegí yo esta propuesta, se la planteé a ´Siru´ (Acosta) y él hizo que valga la pena. Qué más contento que eso", expresó desde su concentración en Buenos Aires.

Aunque Sánchez (31 años) toma noción de la importancia del escenario a través de las palabras de su padre: "él me comentó que cuando era chico, pocos tenían la posibilidad de tener un televisor en el barrio. Y se hablaba mucho de boxeo, y cuando peleaba alguien se iban todos a lo del vecino que tenía tele y se ponían a ´chusmear´ las peleas por la ventana. Que en el Luna pelearon Ringo Bonavena, Nino Benvenutti, Carlos Monzón, Locche, Mono Gatica...Y me dice ´nunca tuve la posibilidad de conocer el Luna Park y ahora lo voy a conocer viendo boxear a mi hijo´. Eso sí me hizo darme cuenta en el lugar que estaré´", manifestó.

Enfrente, "El Tren" Sánchez tendrá a una de las promesas del boxeo argentino. El riojano José "Sansón" Rosa (22 años), lleva 12 peleas profesionales (11 el año pasado) con nada menos que 10 nocauts. El boxeador marplatense por adopción, que en sus tres derrotas profesionales nunca cayó antes de tiempo, conoce bien la dificultad a la que se enfrenta, pero entiende que también será una gran medida, la más arriesgada de su carrera, para comprender dónde está parado en el profesionalismo. "Trataremos de hacer una pelea sofocante en la corta distancia, en el cuerpo a cuerpo a tirar, ver lo que aguantamos. Es un rival noqueador, veremos cuánto aguantamos y sino tendremos otros recursos. Y ver también cuánto aguanta él. Tiene doble guardia, es zurdo, boxea bien hacia atrás y adelante. Lo sigo desde que empezó su carrera profesional, se habla muy bien de él. Siempre que boxea ´Sansón´ lo miro porque sé que hay probabilidades de nocaut. Me enfrento a eso, y es una pelea que elegí yo para saber cómo respondo a una prueba tan buena como esta. Yo me tengo mucha fe de que voy a salir con los brazos en alto. Voy a ganar", indicó con gran fortaleza mental.

Santiago Sánchez culminó esta semana una preparación intensa en Buenos Aires, tras veinte días: "estuve guanteando con sparrings de buen nivel, zurdos como mi rival, todos profesionales. Rendí al 100 %, me sentí muy cómodo y con buenos resultados. Estoy contento porque cerré muy bien a principios de semana. Y en la parte física estoy entregándolo todo".

Por último, el nacido en General Paz Ranchos no quiere dejar de agradecer a sus sponsors. "Sin ellos sería imposible, porque pude tener para la preparación física, la estadía, la alimentación, los entrenadores...", sostuvo. Y menciona a "Juan Inza, ´El Gaita´ Gustavo Fernández, Ayelén Borda, Facu Arrúa, a la Municipalidad y toda la gente de General Paz Ranchos, Rambla Box que es donde entreno, ´El Chacal´ Guille Domínguez, Emir Faisán, ´Facu´ De La Fuente de la barbería, Mercado de frutas y verduras ´Lo de Ceci´ de Alberti y Tucumán, Jorge Ramón Pintos del restaurante El Contrabandista de Santa Clara del Mar, Juan Manuel Parrado por la puesta a punto con los sparrings, y a mi novia Nati Juárez y su familia por acompañarme en cada paso", culminó "El Tren", que va por la gran noche de su carrera.