¡HISTÓRICO! Once Unidos jugará la semifinal de la Liga Argentina

Once Unidos sigue dando que hablar y escribe otra página gloriosa en esta reciente estadía en la elite del vóley argentino. El equipo de Gonzalo Borstelmann tuvo personalidad, dio vuelta la serie de cuartos contra Paracao de Paraná y no le tembló el pulso para quedarse con el tercer partido por 3 a 1 y sacar pasaje a la semifinal de la Liga Argentina. Los parciales de 25-21, 25-27, 25-18 y 25-19 con, otra vez, goleo repartido y un gran trabajo colectivo, lo puso entre los mejores cuatro del certamen e irá por más frente a Ciudad Vóley.

El primer set tuvo una primera mitad de alta tensión. Once Unidos fue el primero en pegar, con un buen arranque de Aulisi (4-1), luego Paracao, con Steeman al saque y Fariña en bloqueo, pasó al frente por una distancia similar (12-9), pero ahí lo niveló Gazaba desde el servicio y ese 12-12 fue aprovechado por Aulisi para un 14-12 marplatense. Once Unidos no volvió a mirar atrás después de eso: Zelayeta descargó a mansalva para el 20-15 y, aunque Paracao ensayó un intento más desde el bloqueo, no pudo impedir el 25-21 anotado por Aulisi.

En cambio, en el siguiente chico Paracao se cortó de entrada, hacia un 12-7 que se generó con una baja en los niveles rivales y presencia de López y Pereyra en la red. Once Unidos dejó de perder terreno, pero no logró lastimar como antes y La Bomba ingresó con ventaja de 20-14 al tramo decisivo del set. Sin embargo, el equipo auriazul se trabó en ataque y Once Unidos, desde la contra y el bloqueo, lo fulminó con un 24 iguales. Incluso, un error de Paracao le dio a su rival un set ball, pero rotó Corzo y Paracao cerró el bloqueo para el 27-25 y el empate global.

A pesar de la igualdad, Once Unidos se aferró al buen cierre del set previo y lo extendió, a 6-2 con presencia del dúo Aulisi-Layús y errores rivales. Paracao perdió todo su pulso y cometió errores que ampliaron la brecha a 12-4, lo que hizo que no bastara cualquier corrección que intentara después. El encargado de desactivar las remontadas rivales fue Zelayeta, primero a 16-11 y luego a 20-15, y así su equipo llegó cómodo al cierre, que se dio en 25-18 con un error entrerriano.

No encontró respuestas Paracao, ni siquiera cuando logró una leve ventaja en 9-7 a través de Fariña, porque Once Unidos no sacó la vista de su objetivo de semifinales. Aulisi y Layús invirtieron los roles (12-9), Zelayeta agregó un contundente bloqueo en 15-12 y el equipo de Mar del Plata puso curso definitivo hacia el éxito. Un ace de Macció dejó el festejo a tiro (20-14) y un saque errado rival liberó la emoción verde y blanca por 25-19.

Síntesis

Once Unidos (3): Juan Ignacio Macció (3), Bautista Gazaba (9); Joaquín Layús (10), Iván Quiroga (9); Santiago Aulisi (15), Mauro Zelayeta (19). Líbero: Matías Martín. Entrenador: Gonzalo Borstelmann. Ingresaron: Gonzalo Aulisi (6), Lukas Rojas.

Paracao (Paraná) (1): Tomás Steeman (5), Mathias Corzo (23); Julián López (9), Joaquín Fariña (6); Juan Pablo Pereyra (13), Lorenzo Nieto (1). Líbero: Hipólito Sosa. Entrenador: Miguel Juárez. Ingresaron: Lucas Vivas (5), Tomás Barisic, Juan Bembenutto (1), Mateo Federico.

Parciales: 25-21, 25-27, 25-18, 25-19

Árbitros: Gabriel Fernández - Antonio Burgos

Estadio: UPCN Vóley, San Juan