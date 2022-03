La lista de Raverta se impone en la interna del PJ: "Gana una forma de hacer política"

El Partido Justicialista de Mar del Plata realizó este domingo la elección para renovar autoridades y cerca de la medianoche los representantes de ambas listas seguían con el conteo de votos, aunque la tendencia era favorable al espacio liderado por Fernanda Raverta, por lo que Eduardo Cóppola triunfa sobre Juan Manuel Rapacioli para conducir el partido.

“Entendemos a la política como servicio, como la capacidad de dar respuestas a las necesidades de los y las marplatenses. Y, además, practicamos una visión clara sobre las reglas de juego que utilizamos en una campaña y que creemos las mejores también para un gobierno: competimos compartiendo ideas y propuestas de cara a la gente, con respeto y espíritu democrático”, señaló entre la alegría de los militantes Fernanda Raverta, que valida así su liderazgo en el espacio opositor de General Pueyrredon y ratifica su conducción para disputar el próximo gobierno municipal.

La lista de Rapacioli, actual titular del PJ local, llevaba como candidato a congresal al director del Correo Argentino, Rodolfo “Manino” Iriart. Más allá de la derrota, alcanzarían la minoría.

“En la elección triunfó un modo de hacer y entender la política y los vínculos, porque para nosotros no vale cualquier cosa ni estamos dispuestos a convalidar ni realizar acciones y agresiones que no construyen comunidad”, agregó.

La elección se desarrolló en un marco de amplia participación, con más de 5.000 afiliados que acudieron a la Escuela 3 a votar, lo que dejó en evidencia la importancia que tenía este comicio. En la puerta del establecimiento donde se realizó la votación, los dirigentes de ambas listas recordaron que en la última elección habían participado menos de 3000 mil afiliados. También destacaron una participación muy por encima de la interna de 2021 para dirimir autoridades en la Unión Cívica Radical.

Eduardo Cóppola se encamina a presidir el PJ Mar del Plata.

Por su parte, Cóppola señaló que más allá de la interna, lo importante “es lo que ocurrirá de aquí en adelante”. “Vamos a seguir el camino de la apertura y la participación, para ampliar nuestra base y darle así una alternativa distinta a nuestros vecinos, queremos sumar fuerzas para hacer de Mar del Plata una ciudad aún mejor. No se trata de enfocarnos en el lugar de dónde venimos, sino hacia dónde vamos, Mar del Plata necesita un gobierno con visión y honestidad que le brinde un futuro concreto de gestión, trabajo y desarrollo integral, que llegue a todos”, sostuvo.

Fuentes de la lista ganadora no olvidaron resaltar la “fuerte y visible” participación de sectores vinculados al intendente Guillermo Montenegro en esta interna partidaria, que apoyaron a la lista de Rapacioli e Iriart. “No sólo con votos, sino también con muchos recursos y operaciones. Evidentemente no les dio los resultados esperados, porque los afiliados apostaron a un peronismo auténtico, plural, diferente, que se anima a gobernar, a hacerse cargo de los problemas de los vecinos y no a ser cómplice de la mala gestión del intendente de Juntos”, señalaron.