Petroleras en Mar del Plata: Equinor asegura que el impacto ambiental es "bajo"

Equinor, la empresa noruega a la que el Estado argentino le encomendó las tareas de exploración sísmica para la búsqueda de petróleo en la Costa Atlántica, aseguró que el impacto ambiental sobre las especies marinas es "bajo" o "despreciable" y garantizó una serie de medidas para mitigar las consecuencias.

Equinor llevaría las acciones de exploración sísmica junto con la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) y Shell en las áreas CAN - 100, CAN - 108 y CAN - 114, ubicadas en la Cuenca Argentina Norte, a más de 300 kilómetros de distancia de Mar del Plata.

El informe de impacto ambiental que diseñó la empresa señala que "se han evaluado todos los impactos potenciales de las actividades de adquisición sísmica planificadas" y que este se evalúa como "bajo o despreciable".

Asimismo, la compañía noruega garantiza la implementación de una serie de medidas para mitigar el efecto:

Trabajos acordes a la estacionalidad

Arranque suave de los cañones

Observación de mamíferos marinos y seguimiento acústico, las 24 horas

Reducción de la iluminación al mínimo posible

Boyas terminales con protección para las tortugas marinas

Realización de simulacros en forma periódica

Cuál es el impacto de la exploración petrolera en las especies marinas

Mamíferos marinos: pueden evitar el daño que puede provocar el ruido de emisiones de energía de aire comprimido alejándose de la fuente; para lo cual deben determinar dónde está dicha fuente, siendo importante que el nivel de ruido se vaya incrementando en forma progresiva, para que los animales no se vean sorprendidos por un ruido de alta intensidad, encontrándose a corta distancia de la fuente.

Para ello, los especialistas determinaron aplicar el arranque suave, una práctica considerada adecuada para minimizar los riesgos tanto para los individuos como para las poblaciones animales.

Tortugas marinas: el área donde se planifica la prospección no constituye un área de reproducción para aquellas de presencia probable en el área, ni se caracteriza por la presencia especialmente frecuente de tortugas marinas; por lo cual, tendría una función predominante como área de paso y estacionalmente como área de alimentación.

Cefálopodos: el impacto se considera de baja intensidad teniendo en cuenta que en los periodos en que se propone realizar la sísmica (primavera – verano) la sensibilidad para el calamar sería baja.

En relación a la afectación de los huevos y larvas de esta especie, el impacto está sujeto a la deriva que pueda producir la corriente de Malvinas, dado que el área de adquisición de datos sísmicos no se superpone con la zona de desove; y por el otro lado, se encuentra acotado al entorno cercano de las fuentes (5 m), por lo que se puede considerar que a nivel poblacional el efecto es despreciable, y a su vez es muy localizado (puntual). Por lo tanto, el impacto sobre los cefalópodos resultaría, al igual que para los peces, de moderada importancia.

Aves marinas: el área del proyecto es muy importante como área de alimentación durante todo el año y también como área de paso para migradores. Sin embargo, las especies presentes no se reproducen en alta mar, teniendo sus lugares de nidificación y crianza a cientos o miles de kilómetros de sus áreas de alimentación, por lo cual el área de influencia del proyecto se considera con sensibilidad media durante todo el año.

"El potencial de impacto económico es enorme"

En contraposición, las autoridades de Equinor destacaron que "el offshore argentino presenta un potencial de decenas de billones de barriles de petróleo por investigar, volúmenes por descubrir de la escala de Vaca Muerta".

"El alto interés, sin precedentes, de operadoras internacionales en el offshore argentino, comprometiendo inversiones en 18 áreas exploratorias, nos señala la gran oportunidad que tiene nuestro país en materia energética", indicaron y aseguraron que "el potencial impacto económico es enorme, sólo considerando el bloque CAN-100".

La plataforma Continental Argentina es una de las menos exploradas del mundo. Históricamente se perforaron 187 pozos; de los cuales 36 son productivos y pertenecen a la Cuenca Austral.

Asimismo, marcaron que el reciente descubrimiento de petróleo en la cuenca de Orange en las costas de Namibia y Sudáfrica es un antecedente promisorio para la actividad exploratoria que realizarán YPF, Shell y Equinor en la cuenca del Colorado en la costa bonaerense.

Es que el territorio africano presenta similares características al de la provincia de Buenos Aires debido a que cuando los continentes eran uno solo, ambas áreas compartían la misma cuenca.