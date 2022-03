Fuerte respaldo de la CGT a la exploración petrolera: "Mar del Plata no puede desaprovechar esta oportunidad"

Después de una reunión con distintos funcionarios de la Nación, la Confederación General del Trabajo (CGT) regional de Mar del Plata sentó postura y manifestó su acompañamiento al proyecto del Gobierno que conduce Alberto Fernández para la búsqueda de petróleo en la Costa Atlántica.

La sede local del gremio en Mar del Plata fue epicentro de una charla informativa sobre el proyecto de exploración y producción petrolífera y congregó al gerente de planeamiento estratégico de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), Ariel Gordon, el director de Impacto ambiental del Ministerio de Medio Ambiente de la Nación, Diego Calderón, y el asesor del secretario de Energía de la Nación, Aldo Duzdevich, además de distintos representantes gremiales.

En el encuentro los funcionarios brindaron detalles de distintos aspectos del proyecto y desde la conducción de la CGT concluyeron que las tareas de exploración sísmica que están activas en el país "se llevan adelante según los estándares internacionales más rigurosos, es imperceptible desde la costa, no pone en riesgo la salud humana ni la fauna marina, no afecta la actividad pesquera y no es incompatible con la actividad turística, sino complementaria con la misma".

La CGT respaldó el proyecto de exploración petrolera en Mar del Plata y el resto de la Costa Atlántica en función de la cantidad de puestos de trabajo que generaría la actividad y garantizaron que ni el turismo ni la pesca se verían "amenazados".

"Entendemos que es imprescindible optimizar los recursos disponibles en un país como el nuestro, que necesita reactivar su industria, impulsar políticas de desarrollo, obtener divisas, disponer de energía para la producción y el consumo, generar empleo", indicaron a través de un comunicado.

"Sostenemos que Mar del Plata no puede desaprovechar esta magnífica oportunidad de generación de empleo, de dinamización de la economía, de sacar a miles de marplatenses y batanenses de la pobreza. Numerosas experiencias nacionales e internacionales demuestran la profunda transformación y el crecimiento de aquellos lugares vinculados a la explotación petrolera", sostuvieron.

Además, desde la CGT destacaron el compromiso de la Secretaría de Energía en garantizar que las distintas maniobras de exploración offshore prioricen y promuevan el empleo para las personas radicadas en General Pueyrredon. "Tener trabajo y que sea de calidad, la posibilidad de que las nuevas generaciones tengan un proyecto de vida en su ciudad de origen, es un derecho del que hasta ahora muchos ciudadanos se ven privados", afirmaron.

En otro tramo del comunicado, la central gremial pidió a la Justicia que "esté a la altura y no obstaculice esta oportunidad para la ciudad y la región". "Creemos que no son momentos de especulaciones ni de actitudes mezquinas. La necesidad de nuestra gente no admite que dejemos pasar esta instancia que se abre para nosotros", concluyeron.