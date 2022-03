Alerta por tormentas para este viernes en Mar del Plata y zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por el desarrollo de tormentas para este viernes en horas de la tarde en parte de la región del sudeste de la costa atlántica bonaerense.

El fenómeno afectará, en principio, la zona de los distritos de San Cayetano, Necochea, General Alvarado, General Pueyrredon y Mar Chiquita.

Según aclaró el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, algunas de las tormentas pueden ser muy fuertes y estar acompañadas de intensas ráfagas de viento, fuerte actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

Las precipitaciones se prevén en valores acumulados de entre 30 y 50 mm, pudiendo esos números superados en algunos sectores y en cortos períodos de tiempo.

El fenómeno para el SMS conlleva capacidad de daño y un riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que emitió algunas recomendaciones a tener en cuenta por la población.

Recomendaciones

1- No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

2- Evitar actividades al aire libre.

3- No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

4- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

5- Estar atento ante la posible caída de granizo.

6- Informarse por las autoridades y tener elementos de emergencias listos para utilizar, como una linterna, la radio, documentos y teléfono con batería.