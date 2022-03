El día que Pappo confesó una "semiviolación" en el programa de Alicia Barrios

El influencer Santi Maratea compartió en sus redes sociales un video para reflexionar sobre “la cultura de la violación” en el marco del abuso sexual grupal que sufrió una joven en Palermo. El video pertenece a una entrevista que se dio en la década del ’80 entre la periodista Alicia Barrios y el fallecido Norberto Pappo Napolitano.

Durante la cobertura de uno de los shows del músico, Barrios fue acosada sexualmente por Pappo, quien la arrinconó contra la pared, intentó meterla en su camarín y la corrió junto a otros músicos para intentar violarla.

Cinco años después, ambos se encontraron en un programa de televisión. En ese momento, el músico no sabía que la conductora era justamente esa joven, y se dio un diálogo que incluyó la indignante confesión de Pappo.

"¿Alguna vez violaste a una mujer?", le preguntó la periodista al músico, a lo que el lider de Reef respondió entre risas con la palabra "Semiviolación".

Entonces, Barrios le recordó lo ocurrido entre ellos: "¿Te acordás? Salí corriendo, me asuste, me fui a un teléfono público, gritaba en la redacción, decía lo que me había pasado con vos y desde entonces nunca nos volvimos a ver", le dijo y le consultó "si todavía tenía ganas de repetir la experiencia".

"Sí, tengo muchas ganas. Uno siempre tiene ideas de violar gente así tan linda como vos", le respondió el músico. Entonces la periodista cerró el polémico tramo de la entrevista con una llamativa idea: "Lo decís tan dulcemente que no te vamos a meter preso, te vamos a perdonar".