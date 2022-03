El gobierno anunciará en las próximas horas un bono para jubilados

La vocera oficial del Gobierno, Gabriela Cerruti, informó este jueves que está previsto abonar un bono para jubilados, aunque no aportó más detalles ya que la medida será anunciada por el presidente Alberto Fernández.

"Sí va a haber un bono para jubilados. Lo están trabajando la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta, con el ministro de Economía, Martín Guzmán", indicó esta mañana, en el marco de la habitual conferencia de prensa de los jueves.

Sin embargo, no dio precisiones en cuanto a montos porque, dijo, el plus "va a ser anunciado en las próximas horas por las personas que están a cargo del tema y el Presidente de la Nación". "Los detalles respecto al bono se están trabajando en este momento. No me corresponde a mí decirlos, sino a quienes van a tener a su cargo la implementación", insistió ante las consultas de los distintos medios.

Por último, aseguró que las novedades se darán a conocer dentro de las próximas 48 horas..