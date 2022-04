Mar del Plata e Idra, reeditan la final del Oficial 2021

El Torneo Oficial de Hockey volverá a tener un fin de semana pleno de actividad con fecha para el certamen masculino y femenino. Será entre sábado y domingo con partidos en diversas canchas de la ciudad.

El cotejo más destacado será el que protagonicen Mar del Plata Club e IDRA en la cancha del campeón del hockey local el sábado desde las 16.30. Se trata de la reedición de la última final local donde se terminaron imponiendo las dirigidas por Carlos Muñoz. En este inicio de año, la realidad es distinta para ambos porque “Mardel” tiene puntaje ideal, mientras que las dirigidas por Franco Pezzelato no pudieron sumar unidades luego de dos presentaciones.

Junto a Mar del Plata, en la cima de la tabla de posiciones se encuentran otros tres equipos. Uno de ellos es Trinity que fue animador el año pasado y esta temporada, de la mano de su entrenador Manuel Pedroche ha ganado en las dos presentaciones anteriores. Este fin de semana, viajará a Necochea para jugar ante Del Valle que viene de obtener el tercer puesto en el Regional de Clubes “C” de Junín.

Otro de los que está teniendo un buen inicio de año es Banco Provincia que con sus seis puntos acumulados, irá a visitar a Sporting a la Villa Marista. El equipo de Horacio Asensio viene de tres derrotas consecutivas y quiere sumar sus primeras unidades ante un equipo que jugó la final del Regional “C”.

Por último, Universitario también ha tenido un comienzo ideal de año ganando sus dos encuentros y tendrá que visitar a Once Unidos, que luego de ganar el mismo Regional en Junín y su primer partido de la temporada en la elite del hockey local, intentará mantener ese envión anímico.

El único partido que se jugará un poco más tarde, desde las 17, será en cancha de Universitario donde IAE Club también intentará sumar sus primeros puntos ante CUDS que, hasta el momento, sólo pudo jugar un partido en el Oficial.

La Línea “B”, en tanto ya tiene un único líder. Biguá está en una racha positiva de inicio de campeonato y se medirá con uno de sus escoltas, Mar del Plata Club “B”. El duelo será en la flamante cancha del equipo de Parque Camet. Los dos equipos que tratarán de aprovechar esa situación serán CUDS “B” y Polideportivo Villa Gesell. El primero recibiendo a Campo de Pato de Balcarce y el segundo visitando a Náutico en un partido que se disputará en el Estadio Panamericano de Hockey. Completarán el cronograma en Pinamar, CET frente a Libertad.

La Línea “C” ha encontrado un sorpresivo puntero. MDQ 06 Hockey Club cosecha dos triunfos (uno por WO) y un empate para llegar a siete unidades liderando el certamen. Este sábado, en el Estadio Panamericano se enfrentará con Talleres que hasta el momento sólo pudo jugar un partido y viene de participar en el Regional “D” de Junín transformándolo en el cotejo más atractivo.

IAE Club “B” también está desarrollando una buena campaña en el inicio y tratará de seguir sumando unidades ante Pueyrredón el domingo por la tarde en cancha de Banco Provincia. Los otros dos cotejos también serán en la jornada dominical con los cruces de Serena ante Comercial y de Miramar ante IDRA “B”.

Los Caballeros también juegan

Este domingo habrá tres partidos correspondientes a la segunda fecha del Torneo Oficial Masculino. El duelo central estará dado en el Estadio Panamericano el domingo por la tarde cuando se midan MDQ 06 Hockey Club con Náutico desde las 17.30. Para el campeón defensor será el primer partido ya que el primero debió postergarse y para el equipo del puerto, el segundo luego del empate ante Libertad en el debut.

“Liber”, en tanto, recibirá en el Centro Municipal de Hockey a Del Valle de Necochea desde las 16.30. En Balcarce se completará la jornada con el duelo que animarán el local, Campo de Pato, frente a CET de Pinamar.

Cronograma – 4° Fecha

Línea “A”

2/4 – 16.30 hs. – Del Valle vs. Trinity

2/4 – 16.30 hs. – Mar del Plata Club vs. IDRA

2/4 – 16.30 hs. – Once Unidos vs. Universitario

2/4 – 16.30 hs. – Sporting vs. Banco Provincia

2/4 – 17 hs. – IAE Club vs. CUDS

Línea “B”

2/4 – 16.30 hs. – Biguá vs. Mar del Plata Club “B”

2/4 – 16.30 hs. – River vs. Sporting “B”

2/4 – 16.30 hs. – CET (Pinamar) vs. Libertad

2/4 – 16.30 hs. – CUDS “B” vs. Campo de Pato

2/4 – 17 hs. – Náutico vs. Polideportivo Villa Gesell

Línea “C”

2/4 – 15.30 hs. – Talleres vs. MDQ 06 HC

3/4 – 15 hs. – Miramar vs. IDRA “B”

3/4 – 16.30 hs. – Serena vs. Comercial

3/4 – 18 hs. – IAE Club “B” vs. Pueyrredón

Caballeros – 2° Fecha

3/4 – 16.30 hs. – Libertad vs. Del Valle (N)

3/4 – 17.30 hs. – MDQ 06 HC vs. Náutico

3/4 – 16.30 hs. – Campo de Pato (B) vs. CET (Pinamar)