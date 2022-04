Detenido tras no querer pagar en el almacén una cerveza y tres facturas

Personal policial en patrullaje procedió a detener a un hombre luego de que no quisiera pagar una serie de productos adquiridos en un almacén del barrio Juramento.

Las fuerzas de seguridad intervinieron a partir de un llamado al 911 en el que se denunciaba el accionar del sujeto.

Según declaró la vendedora, tras entregarle al hombre tres facturas y una cerveza a través de las rejas que tenía el local, el sujeto no quiso abonar la compra y le gritó: “Yo no te voy a pagar nada porque me la re banco”.

Entrevistada por los efectivos, la mujer relató que no era la primera vez que el hombre se llevaba mercadería vía la misma modalidad.

Minutos después, a 200 metros del almacén, la policía encontró al sujeto en cuestión con la botella de cerveza que se había llevado del comercio.

Desde la UFI de Flagrancia se dispuso realizar la aprehensión del masculino bajo la carátula de hurto y que se lo traslade a la penitenciaría de Batán.