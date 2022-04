Se perdió Maica, la carpincho que vive como una mascota más en el barrio José Hernández

La historia de Maica podría ser la de cualquier carpincho que habita los humedales de Mar del Plata. Nació en la laguna de los padres en una camada de cinco roedores, pero cuando tenía dos meses, cazadores furtivos mataron a su madre y la cría quedó a la deriva. Una familia encontró a los cachorros desprotegidos, la rescató y la ofreció a diferentes familias en adopción. Entonces la familia Salvatierra adoptó a una de los roedores.

De los cinco hermanos solo sobrevivió Maica, que actualmente es un carpincho juvenil y vive como un integrante más de la familia, en el patio de la vivienda donde los Salvatierra le armaron un mini humedal para que esté en un ambiente acorde a sus necesidades. Pero este fin de semana Maica salió de su vivienda como lo hace habitualmente y desde entonces no regresó a la vivienda de Magallanes entre 244 y 246 en el barrio José Hernández. "Ella salía un ratito todos los días, pero esta vez no volvió y no sabemos nada", explican a 0223 los adoptantes del animal.

"Maica es un integrante más de la familia, convive con nosotros los gatos y los perros de la casa" cuentan los Salvatierra que iniciaron en las redes sociales la campaña #TodosporMaica mientras explican que los vecinos del barrio ya estaban habituados a ver al animal merodeando la zona, por lo que descartan un robo.

Quienes puedan aportar datos sobre el paradero del animal 223-5633341 o al 1130251924.