Su hija de 19 está en fase terminal: necesita trasladarla pero hay retraso en el pago de becas

Integrantes del colectivo marplatense "Mamás en lucha" denunciaron que la municipalidad de General Pueyrredon solo paga un tercio de las becas destinadas a cubrir los traslados para tratamientos de personas en situación de discapacidad. El incumplimiento fue denunciado por Victoria Torres, madre de Abril, una chica de 19 años que sufre parálisis cerebral y una enfermedad degenerativa y que, por esta fecha, se encuentra en “fase terminal”.

Desde el municipio admitieron a este medio que hay retrasos en el pago de esas becas, pero aclararon que se hace todo lo posible para acelerar los procesos burocráticos que deben sortearse para resolver esas cuestiones.

“Yo no tengo plata siempre para pagar los traslados y me llevan de urgencia los vecinos. No hay más que hacer por Abril pero al menos necesito saber que cuando pase algo voy a tener la ambulancia para llevarla”, planteó la mujer, a 0223.

Según la integrante de “Mamás en lucha”, durante la gestión de Carlos Arroyo se había acordado un compromiso con el municipio para garantizar la cobertura del traslado de los hijos, algo que se renovó con la llegada de Guillermo Montenegro.

Victoria Torres fue críticas con las respuestas de la Dirección de Discapacidad.

“Antes cobrábamos todos los meses pero ahora firmamos cada tres meses y de los tres meses que nos deberían pagar, solamente cobramos uno. O sea que estamos firmando como que nosotras cobramos la plata pero en realidad lo que nos pagan es un mes y no tres”, insistió.

Además, la madre de Abril cuestionó que en este tramo de la administración de Montenegro nunca se haya actualizado el monto de la beca. “La poca plata que nos pagan sigue siendo la misma de antes. Eso nunca cambió”, reprochó.

“Mi nena está muy delicada y cada vez que la tengo que trasladar, como el Same no me la viene a buscar, tengo que pedir plata para llevarla en Servisa hasta el Hospital Interzonal”, reiteró la vocera del colectivo local.

Mientras mantiene el reclamo contra la municipalidad, la mamá también pide a la comunidad marplatense ayuda para conseguir pañales y un colchón antiescaras. Cualquier persona interesada en acercar donaciones puede comunicarse al 2235315288.