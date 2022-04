"Más que un hobbie, el rap es una necesidad"

Contar lo que pasa en el barrio como una manera de expresarse y no explotar por otro lado es la premisa con la que los integrantes de la banda "La cultura está en el barrio" gestó una forma de canalizar sus experiencias hace seis años. Este sábado, después de grabar su primer disco "Artivistas" se presentarán con su rap conciencia a la gorra en un tradicional bar de la Diagonal Pueyrredon.

"Los chicos venían rapeando hace tiempo y llegaron al programa Envion con bases de internet. En el programa le pusieron música", cuenta Benja, el "profe" del programa al tiempo que agregó que tanto el como los diez jóvenes que integran la banda tienen "muchas ganas de encontrarse con el público, tocar y compartir los temas de Artivistas", cuenta. "Pero además estamos felices de compartir la fecha y el escenario con Eduardo Palomo", relata entusiasmado.

Por su parte Jonathan "Palo" Palomete, explica que "La cultura está en el barrio" es una banda que hace rap y hip hop y está conformada por 10 artistas barriales. "El año pasado pudimos armar una banda estable y grabamos Artivistas", dice el joven que se acercó al programa Envión para ponerle música a las letras que escribía como forma de escape de la realidad que vive en su barrio.

"El rap para nosotros empezó como una necesidad mas que por un hobbie. En el barrio pasaban muchas cosas y no teníamos como expresarnos. O explotábamos por el arte o por otro lado que no está bueno.. llegamos al Envión sin saber que hacíamos rap, solo queríamos expresar lo que sentíamos.

no teníamos idea de que lo que hacíamos era rap. Como pudimos desarrollamos el estilo", revela.

Consultado sobre el proceso de creación de Artivistas, el joven cuenta que el disco surgió luego que las letras empiecen a tener fuerza. "Participamos de un montón de cosas, como el cierre del Cuarto de Lucía o las marchas de la gorra por ejemplo que nos hicieron ver que somos artistas y activistas que queremos dejar un mensaje", explica mientras agrega que cuando el proceso del disco comenzó se abrió un mundo desconocido paraellos. "No teníamos idea de todas las etapas que tiene hacer un disco", señala.

Por su parte, Buda, otro de los integrantes de la banda, explica que entre los referentes del género se encuentran Vico C y Cancerbero. Todos los integrantes de la banda coinciden en que fue "lo primero que escucharon" yde inmediato se sintieron atraidos opr el estilo de los artistas mencionados. "Nos gustaba lo que recitaba. Yo pensaba: qué buena onda poder expresar lo que te pasa y como que lo fui estudiando y metiendome hasta que mas o menos entendí lo que era el rap y de que iba", dice.

Hoy, con el material disponible en todas las plataformas digitales los y las raperas*Ciaa Girl* Aldana Álvarez; Anzestra Camila Costadura; Flow style Lautaro Mansilla; Palo Mc Jonathan Palomeque; Buda Nicolas Lucero; Nero Javier Del bue; Cran Benjamín Brizuela. Y los músicos Benjamín Gase (guitarra), Nacho Santos (bajo) y Juan Miguel Carotenuto (batería) aseguran estar felices con el resultado obtenido y con las devoluciones y la repercusión que el material tiene en vivo.

"La cultura está en el barrio" presentará su primer este sábado a las 19hs en Diagonal Pueyrredon 3017. El show será a la gorra y la reserva de lugares deberá realizarse de manera anticipada a través de las redes sociales de la banda, tanto en Instagram como en Facebook.