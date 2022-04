Federico D'Elia habló de la vuelta de Los Simuladores y deslizó cuál será el principal desafío

Aunque todavía faltan dos años para que llegue la pantalla grande, la película de "Los Simuladores" ya genera grandes expectativas. Federico D'Elía lo sabe y, en una entrevista con Catalina Dlugi, en el programa radial Agarrate Catalina (La Once Diez), el actor dio algunos detalles y habló del gran desafío que tendrán 20 años después.

Entusiasmado por la vuelta a la actuación, con uno de los personajes más recordados, Mario Santos, D'Elía explicó cómo fue que se se pusieron de acuerdo con Diego Peretti, Martín Seefeld, Alejandro Fiore, y el director, Damián Szifron, y desde cuándo tenían la idea de filmar algo más que una serie "Fue desde el principio, cuando comenzamos", admitió.

"Y un día nos miramos a los ojos y dijimos: '¿Nos ponemos las pilas? ¿Cerramos agenda de tal fecha a tal fecha?' Y lo hicimos antes de saber que estaba la plata para la producción, porque ese nunca fue un problema. Siempre hubo gente que nos ofrecía hacer algo", aseguró, mientras ahora cumple otro rol, el de productor.

Y ante la consulta, adelantó para cuándo está previsto el rodaje y el estreno: "La filmación es el año que viene. Todavía tenemos que cerrar bien la fecha, pero imagino que será a mediados de año. El estreno en 2024".

Con tanto tiempo por delante, a pesar de todo, no tendrán espacio para descansar, sino que el trabajo será arduo. "El tiempo también pasó para los personajes. ¡Nos vemos y nos damos cuenta de eso! Ese es uno de los grandes desafíos que tendrá Damián a la hora de escribir: adaptar a los personajes al presente y su nueva edad", continuó.

"Porque son tipos que crecieron 20 años, que ya no son unos pibes. Esto lo hablamos con él y entre todos. No sé si va a haber un grupo de chicos más jóvenes... No es que no lo quiera contar, es que no lo sé con seguridad", remató entre risas.