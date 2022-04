Dura carta de Amnistía Internacional a Alberto Fernández por los derechos humanos en Venezuela

La organización Amnistía Internacional (AI) le envió una carta al presidente Alberto Fernández en la que manifestó su “preocupación” por las declaraciones del mandatario “en el marco de la visita oficial del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, en relación con la situación de los derechos humanos en Venezuela”.

En esa línea, le solicitó al jefe de Estado que “como miembro y presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU” no deje “duda” en su posicionamiento sobre su compromiso con los derechos humanos.

En la misiva, firmada por Mariela Belski, Directora Ejecutiva de la organización, AI le pidió a Fernández “una respuesta nacional y regional” sobre la situación que se vive en el país caribeño.

“Amnistía Internacional viene documentando y denunciando la crisis y las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela”, expone al comienzo la carta, al tiempo que enumera y describe cuáles son los hechos relevados, mencionando “detenciones arbitrarias por motivos políticos, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y el uso excesivo de la fuerza” en forma sistemática y generalizada.

“Como miembro y presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Argentina no debería dejar duda sobre su compromiso con los derechos humanos, incluidos el derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas. En particular, debe redoblar sus esfuerzos para exigir al gobierno de Venezuela que ponga fin a la política de represión; que permita que las y los defensores de los derechos humanos realicen su trabajo de forma segura; que permita el acceso pleno y sin restricciones a la Misión de Determinación de los Hechos sin más demora, y que invite a las Relatorías Especiales sobre ejecuciones extrajudiciales y sobre tortura y el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, a visitar el país”, le pide en otro tramo de la misiva la organización al presidente Alberto Fernández.

“Por todo lo expuesto, instamos al gobierno de Argentina a que, en sus esfuerzos por apoyar una salida a la crisis en Venezuela, tenga presente la realidad que se vive en el país y se asegure de que la respuesta nacional y regional reconozca y priorice la situación de derechos humanos en Venezuela”, concluye el escrito.

La contundente carta fue difundida luego de que el presidente manifestara una polémica frase en Casa Rosada, durante un encuentro oficial que compartió con su par de Ecuador, Guillermo Lasso, quien tuvo, luego, que tomar distancia de esas declaraciones.

“Pensamos que ha llegado el momento de hablar de Venezuela, que es un tema recurrente, y como primer paso la Argentina quiere volver a recuperar su vínculo diplomático pleno con Venezuela. Es un paso que estamos dando nosotros y que en verdad convoco a todos los países de América Latina a que lo revisemos, porque Venezuela ha pasado un momento difícil”, dijo el presidente argentino.