Una nena de 3 años necesita la ayuda de los marplatenses para poder caminar y mover sus manitos

Olivia Coronel, la nena marplatense de 3 años que padece de artrogriposis múltiple congénita, necesita viajar a Buenos Aires donde a fin de mes será sometida a dos intervenciones quirúrgicas para poder ir recuperando de poco su movilidad en brazos y piernas. Y los gastos de transporte, estadía y traslados son muchos para la familia, por lo que necesitan de una ayuda de los marplatenses.

“Después del 20 de abril tiene que viajar porque la operan en el Hospital Garrahan. Es la primera vez que lo harán en sus manitos y la segunda en sus piernitas. El viaje tiene una estadía prolongada para su recuperación y es por eso que necesitamos ayuda. Sino lo hacemos, la enfermedad avanza”, explicó a 0223, Laura (39), abuela de la pequeña.

Desde que nació, familiares y amigos realizan sorteos y bingos que difunden en la página de Facebook “Todos por Olivia”, para juntar dinero, que en su momento sirvieron para comprar unas férulas y distintos gastos que le insume el tratamiento de la chiquita.

La mujer agradece la solidaridad de los marplatenses, que ha contribuido a que la nena pueda afrontar el costoso tratamiento, a pesar que cuenta con alguna ayuda del estado, que por el momento, es insuficiente. “Ella tiene el CUD (Certificado Único de Discapacidad) pero con la asignación, apenas llegan a los 15 mil pesos por mes, que es muy poco, teniendo en cuenta lo que cuesta un acompañante terapéutico, que sale unos 48 mil pesos por mes. Así como estamos, vamos a tener que hacer bingos y rifas toda la vida”, advirtió.

“A Olivia le ofrecen la obra social Profe o Ioma, pero sucede que los acompañantes terapéuticos no te quieren agarrar, porque les pagan varios meses más tarde. Y por ejemplo los viajes, ellos te ofrecen pasajes con fechas que muchas veces uno no puede. No tenemos la ayuda del estado suficiente. No tenemos esa suerte”, lamentó la abuela.

Quienes puedan ayudar a Olivia, pueden hacerlo a la cuenta con CBU Nº 0000003100099617663614 o a la cuenta número 519496/2 del Banco Provincia sucursal 6190 con CBU Nº 0140466503619051949629