Asegura que lo quieren matar por una insólita razón: ser muy fachero

Elías de Sousa vive en la localidad misionera de San Vicente y en los últimos días su nombre se hizo conocido por su particular historia. El sujeto se comunicó con todos los medios de Posadas para denunciar que hay personas que lo quieren matar por "tener suerte con las mujeres". El hombre relató que desde el 2006 lo paran en la calle cuando sale y amenazan con matarlo.

"Quería declarar algo muy grave que estoy pasando. Me tienen envidia porque tengo mucha suerte con las mujeres. Es la pura verdad y no estoy mintiendo", contó Elías a Canal 5 de San Vicente. Luego mencionó que hay policías de la ciudad que lo persiguen y lo amenazan. “Había una oficial que dijo que me quería, y ellos me tienen celos. Después tengo otras que me aman a mí. Y los tipos me tienen celo, pero la suerte me la dio Dios, es así”, agregó.

Fidezinho, como es conocido en la localidad, aseguró que hizo la denuncia a la policía pero no se la tomaron: “Me duele el corazón pero seguiré reclamando justicia por los hechos”, concluyó.