River y Universitario debutaron en el Regional de Clubes "B"

El Sintético de Arena del Club Universitario recibió este jueves la primera jornada del Campeonato Regional de Clubes “B” de Hockey Femenino con la participación de dos representantes de la ciudad.

El local, Universitario, tuvo un buen estreno en su cancha venciendo por 3 a 1 a Argentino de Bahía Blanca con una notable actuación de Karen Picavia que anotó los tres tantos del encuentro. Si bien este triunfo no le asegura nada, es un buen primer paso antes de los dos cruces que tendrá que disputar mañana.

En primer término, este viernes jugará a las 10 ante Los Cardos de Tandil en el duelo de ganadores en la fecha inicial por lo que puede asegurarse un lugar en semifinales si logra el triunfo. El cierre de la fase regular, será a las 15.30 cuando se enfrente con Areco Rugby Club.

River, en tanto, tuvo su doble fecha donde disputó un partido muy parejo ante Social Junín en el inicio de la jornada. Finalmente, las dirigidas por Alberto Lizundia cayeron por 3 a 2 con los dos tantos anotados por Lucía Millán. Con ese resultado, se jugaban mucho en el segundo encuentro pero el rival que tenían delante era uno de los más fuertes del grupo: Remo de Azul. Finalmente, la victoria les correspondió a las representantes de la Federación Tandilense por 4 a 0.

De esta forma, las “Millonarias” ya no tienen posibilidades de alcanzar las semifinales (pasaron Remo y Social Junín), pero intentarán sumar su primer triunfo este viernes desde las 15.30 cuando se enfrenten con General Belgrano.

Será un día de definiciones en la Villa Deportiva de Universitario ya con la cabeza puesta en las semifinales del sábado y en la definición de este Regional de Clubes “B”

Resultados - Primera jornada

River (MDP 2-3 Social (J)

Remo (Azul) 4-0 Gral. Belgrano

Universitario (MDP) 3-1 Argentino (BB)

Los Cardos (T) 2-1 Areco RC

Remo (Azul) 4-0. River (MDP)

Gral. Belgrano 0-3 Social (J)

Posiciones:

Zona “A”: 1° Remo (A) 6 ptos, 2° Social (J) 6 ptos, 3° River 0 ptos y 4° Gral. Belgrano 0 ptos.

Zona “B”: 1° Universitario 3 ptos, 2° Los Cardos (T) 3 ptos, 3°Areco RC 0 ptos y 4° Argentino (BB) 0 ptos.

CRONOGRAMA – Viernes 8 de abril

8.30 hs. – Areco RC vs. Argentino (BB)

10 hs. – Los Cardos (T) vs. Universitario (MDP)

12 hs. – River (MDP) vs. Gral. Belgrano

14 hs. – Remo (A) vs. Social (J)

15.30 hs. – Universitario (MDP) vs. Areco RC

17 hs. – Los Cardos (T) vs. Argentino (BB)