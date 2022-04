Barbijo opcional: ¿se sigue usando en escuelas, comercios y cafés de Mar del Plata?

El barbijos ya no es obligatorio en toda la provincia de Buenos Aires, a excepción del transporte público. Foto ilustrativa:0223

Luego que este jueves el ministro de salud bonaerense, Nicolás Kreplak, anunciara que el uso del tapabocas desde ahora es opcional, a excepción del transporte público, las repercusiones en el uso de la medida sanitaria contra el Covid-19 en Mar del Plata son dispares: en sus calles la gente en los locales aún sigue usándolos, incluso en los lugares al aire libre mientras que otros, aprovechan la medida para dejar de usarlo.

“Creo que desde hace un tiempo ya la gente dejó de usarlo salvo cuando era un lugar cerrado. Y ahora que no es obligatorio, me parece una medida excelente: estamos en una etapa que hace mirar de lejos lo que fue esta dura pandemia que sufrimos todos y gracias al excelente campaña de vacunación que realizó la Provincia, sumado a la baja cantidad de contagios, creo que es momento de mirar para adelante. Si tener precauciones, no relajarnos y estar atentos”, expresó a 0223, Pablo Santín, el referente del gremio gastronómico de la Uthgra Mar del Plata.

Por su parte, Guillermo Bianchi, titular del Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata, expresó que en su percepción en las primeras horas de la mañana, la gente seguía usando el tapabocas como medida de prevención por el coronavirus. “Como gremio siempre fuimos muy respetuosos y nos atenemos a las normativas y el uso del barbijo, dentro de los lugares de trabajo, atención al público y al cuidado personal de la gente lo cumplimos. Y ahora con las consideraciones que han hecho los ministros para eliminar el uso del barbijo, es una norma que tenemos que aceptar como lo hicimos cuando lo nos pedían usarlo, porque ellos son especialistas en la materia”, remarcó el dirigente a 0223.

En ese análisis, Bianchi, sostuvo que el uso del barbijo en el transporte público como obligatorio, “hay que respetarlo” y aconsejó estar informados sobre el devenir de la enfermedad. “El tema que no sea una cuestión obligatoria, nosotros recomendamos que siempre se tenga un barbijo a mano y que ante una situación de contagio para nosotros y que estemos inseguros en la misma, lo tengamos a mano, como se diría, en el bolsillo del hombre y la cartera de la mujer. Es una pandemia que si bien parece que está retirándose porque los números son muy bajos, todos sabemos que ha habido rebrotes y los métodos de prevención nunca son malos. Sobre todo en los comercios donde hay muchísimo vínculo con mucha gente en forma permanente”, completó.

La medida dictaminada en las últimas horas tomó por sorpresa al ámbito educativo, debido a que aún no hubo oficialización al respecto.

Zulema Casanova, referente del Suteba General Pueyrredon, manifestó a 0223 que “la información que ya circuló en los medios sobre el uso del tapabocas opcional, oficialmente, nosotros aun no recibimos nada todavía. Estamos consultando porque correspondería la información oficial”, concluyó.