Conectar Igualdad en La Costa: sigue la entrega de computadoras

En el partido de La Costa, una de las comunas más pobladas de la quinta sección electoral bonaerense y por ende con mayor matrícula educativa en la región, continúan los avances en el marco del restituido programa Conectar Igualdad.

En los últimos días las autoridades locales procedieron a realizar una nueva entrega de computadoras en el marco del plan a los alumnos de primer año de la secundaria N°13 de la localidad de Mar del Tuyú.

Del acto participó el intendente del partido, Cristian Cardozo, quien valoró el alcance del programa y confirmó que el mismo continuará en el distrito: "Fue una mañana a pura emoción con los chicos y las chicas y seguiremos con la entrega de las computadoras para dar acceso al conocimiento, para acortar la brecha digital y para promover la inclusión educativa", expresó el mandatario.

Cardozo con los alumnos de la secundaria N°13 de Mar del Tuyú.

Luego de que Conectar Igualdad pasara por escuelas de Mar de Ajó y Lucila del Mar, con la entrega reciente en Mar del Tuyú llegan a 140 las computadoras que ya están en poder de los alumnos de primer año del partido.

Por último, el jefe comunal hizo hincapié en la importancia de estas herramientas tecnológicas para todos los jóvenes y recordó lo sucedido durante la crisis del coronavirus: “En pandemia muchos de los chicos tuvieron que estudiar a través del celular porque no tenían una computadora, utilizando el teléfono de sus papás y muchas veces no tenían internet, por lo que este programa hubiese sido muy importante si no lo hubieran discontinuado”, remarcó.

“La pandemia nos demostró la importancia de acortar la brecha digital y eso es lo que hacemos con este proyecto nacional y popular”, concluyó Cardozo.