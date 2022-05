Kicillof sobre el partido de La Costa: “Ha tomado una envergadura muy alta”

El intendente de La Costa, Cristian Cardozo, mantuvo una audiencia con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para presentar un plan de obras que buscará mejorar la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas del partido.

El encuentro se desarrolló en la Casa de Gobierno de la ciudad de La Plata, donde Cardozo y Kicillof avanzaron en definiciones de tareas para acompañar al sector de la industria turística durante los meses de temporada baja y definieron obras a largo plazo en servicios básicos, salud, educación y deporte.

Luego en un encuentro con los medios de comunicación, Kicillof destacó el desarrollo de la temporada y reconoció el trabajo que lleva adelante la gestión de Cardozo. “Las cosas se resuelven poniéndole cabeza y acción. Cristian es una persona que está todo el día en la calle, eso es muy importante, es buenísimo porque así se tiene una temperatura de qué es lo que está pasando. Yo confío muchísimo en Cristian y en su criterio”, elogió el gobernador al intendente de La Costa.

En esa línea Kicillof agregó: “El partido de La Costa ha tomado una envergadura muy alta y tiene un enorme potencial. Conociendo que íbamos a tener después de tanto tiempo un verano más cercano a la normalidad, preparamos la ruta 11 y la 56, todo lo que es Vialidad y todo lo que son los accesos a nuestra costa atlántica, pero también hicimos inversiones muy importantes en el terreno de la salud, más allá de las ayudas que se le dieron al sector turístico. El resultado de eso fue no solo una temporada absolutamente récord, sino que se logró un objetivo, que el intendente ha sido uno de los que más ha batallado por esto, y que es extender la temporada”, expresó el titular del Ejecutivo bonaerense.

Por su parte, Cardozo comentó: “Siempre nos reunimos por diferentes cuestiones. En esta oportunidad, Axel nos consultó cómo estaba La Costa, cómo estaban los vecinos, en qué se puede colaborar, en qué se puede ayudar desde la provincia de Buenos aires. Hicimos una agenda de trabajo de cara al Partido de La Costa 2030, que es un plan de desarrollo, de progreso, que tiene pilares fundamentales”, señaló el intendente.

En este sentido, el jefe comunal remarcó que los ejes de esa agenda de trabajo tienen que ver “con la educación, con el centro universitario; con el deporte, con todas las actividades que estamos llevando adelante; con la inclusión; con la salud y hacía dónde va nuestro sistema, que es un sistema bastante regional. Hablamos de cuestiones que tienen que ver con los barrios, con un trabajo que estamos haciendo con Desarrollo Social de la Provincia; estamos llevando adelante asfalto en las escuelas; estamos llevando adelante algunas obras necesarias de servicios básicos. Estamos adquiriendo también nueva maquinaria; distintas cuestiones que hacen al desarrollo de nuestra comunidad y al progreso de todos los costeros y todas las costeras”.

Proyectos a futuro en La Costa

Sobre los proyectos de inversión a futuro, el gobernador informó: “Tenemos un plan a seis años porque hay muchas obras de infraestructura social básica muy costosa. En cuanto a las grandes obras hay planes a largo plazo. Cuando estaba en campaña recorrí el Municipio de La Costa y no suelo prometer lo que no es certero porque venimos de una época donde nos empapelaron de promesas que no se cumplieron. En lo que es demanda del sistema sanitario, de la necesidad de escuelas, de lo que tiene que ver con infraestructura hay mucho por hacer. Hoy estamos demostrando a la comunidad que damos respuesta a esas cosas que parecían imposibles, que se prometieron mil veces, las vamos resolviendo a medida que podemos”.

Otro de los aspectos sobre los que se habló y planificó hacia el futuro de La Costa en la reunión entre Kicillof y Cardozo fue la descentralización de la atención de las distintas dependencias del Estado, teniendo en cuenta la complejidad del partido de La Costa por su extensión.

Un ejemplo, es la puesta en marcha de la Casa de la Provincia en San Clemente. “Hay muchos servicios y tienen que ser de cercanía, y se propuso este edificio en la localidad de San Clemente, así que estamos contentos por ello. Se está avanzando y muy pronto vamos a estar inaugurando ése y otros edificios más, centros integradores, centros comunitarios, edificios que tienen que ver con la educación porque la última escuela fue hace muchísimos años, y la verdad que eso nos ha dejado un desorden en la comunidad. Entonces, esa necesidad de infraestructura ya tiene una orientación, nosotros ya sabemos cuáles son las escuelas que se van a construir y estamos avanzando”, señaló Cardozo.