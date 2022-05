"Jeanne Du Barry", la película que marcas el regreso a la pantalla de Johnny Depp

En medio del escandaloso juicio que lleva adelante contra su ex mujer Amber Heard por difamación y, vetado en Hollywood por las acusaciones de la protagonista de Aquaman por violencia doméstica, Johnny Depp encontró asilo profesional en Europa. En las últimas horas, ScreenDaily confirmó que el protagonista de "Charlie y la fábrica de chocolates" rodará luego de tres años poniéndose en la piel del Rey Luis XV de Francia.

El film que protagonizará Depp lleva el título "Jeanne Du Barry" y será dirigida y co-protagonizada por Maïwenn. Es un drama de época que describe la vida de Jeanne Bécu, una mujer nacida en la pobreza que termino convirtiéndose en la amante del rey Luis XV. El elenco lo completan Louis Garrel, Pierre Richard y Noemie Lvovsky.

Si bien aún no se reveló la fecha del rodaje, se estima que las grabaciones comiencen una vez finalizado el juicio por difamación que el ex Piratas delñ Caribe le inició a su ex mujer Amber Heard.

El último trabajo del actor en un largometraje fue en 'El Fotógrafo de Minamata' a principios de 2019, y desde entonces se ha descrito a sí mismo como una víctima de la cultura de la cancelación.

El protagonista de 'Piratas del Caribe' perdió un caso por difamación en 2020 contra el tabloide británico The Sun, que se refirió a él como un "golpeador de esposas" mientras cubría su divorcio de Heard provocando su despido de la franquicia "Animales Fantásticos". Desde entonces, su único trabajo en cine y televisión ha sido dar voz a la serie web "Puffins Impossible".

El actor pide 50 millones como indemnización en el juicio que mantiene contra su ex-pareja, mientras que Heard le acusa de maltrato físico y psicológico.